Πριν λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο λόγω του «θρυλικού» χαστουκιού που είχε δώσει στη Δήμητρα Λιάνη 1997, κατά την παρουσίαση του βιβλίου της στη Στοά του Βιβλίου.

Μιλώντας σήμερα στο MEGA - και ερωτώμενη σχετικά - η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου είπε ότι το περιστατικό ήταν «ένα βίαιο γεγονός του παρελθόντος - απέναντι στο πρόσωπό μου - και δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν».

Ερωτηθείσα εάν ο θάνατος της Αθήνη είναι ένα τέλος εποχής, η ίδια απάντησε:

«Οι εποχές είναι εντελώς διαφορετικές, δεν έχουν καμία σχέση με την τότε εποχή, που υπήρχαν άλλα πράγματα. Δε θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Δεν θέλω να κρίνω και δε θέλω να πλατιάσω. Διαμαρτύρομαι γιατί τόσες δηλώσεις μου που είναι επίκαιρες, και τοποθετήσεις μου, αποσιωπούνται εσκεμμένα από ένα σύστημα που σαπίζει. Εγώ έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου, σε πνευματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, δεν μπορώ. Γιατί εδώ γράφεται η ιστορία της χώρας, η ιστορία γενικώς…ξαναγράφεται. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, συγνώμη. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο».

