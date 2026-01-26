Μικρής κλίμακας ενδιαφέρον για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του «κάθετου διαδρόμου» εκδηλώθηκε στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε σήμερα για το Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπεβλήθη μια προσφορά για μεταφορά 48 μεγαβατωρών μέσω της Ρεβυθούσας, ενώ δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τις άλλες δύο οδεύσεις μέσω του πλωτού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης και του αγωγού ΤΑΡ.

Πηγές του ΥΠΕΝ απέδιδαν το χαμηλό ενδιαφέρον αφενός στη διεθνή γεωπολιτική αναστάτωση και την αβεβαιότητα που αυτή συνεπάγεται αλλά και την αμφίσημη στάση της ΕΕ η οποία έχει αποφασίσει την διακοπή εφοδιασμού με ρωσικό φυσικό αέριο χωρίς όμως να έχουν λυθεί οι ρυθμιστικές εκκρεμότητες για την ανάδειξη νέων οδών εφοδιασμού.

Ο κάθετος διάδρομος, υπενθυμίζεται, περιλαμβάνει το σύστημα αγωγών από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια μέχρι και την Ουκρανία. Υπενθυμίζεται επίσης ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ούτε στις δημοπρασίες που έγιναν τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριο), ωστόσο οι ίδιες πηγές του ΥΠΕΝ εξέφραζαν αισιοδοξία για τις επόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

