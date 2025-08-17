Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων

Ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή σύνοδος των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Της συνεδρίασης προέδρευσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, των ηγετών της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας. Ο κ. Μακρόν, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως εκείνους που συνδέθηκαν από την Αυστραλία και την Ιαπωνία, πριν παρουσιάσει την ατζέντα της συζήτησης.

«Στόχος μας είναι να χαράξουμε στρατηγική ενόψει της αυριανής επίσκεψης του προέδρου Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος.

Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, θα μεταβούν τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοινώθηκε την Κυριακή. Στόχος είναι να ενισχυθεί η θέση του Κιέβου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει την Ουκρανία να αποδεχθεί μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το περιεχόμενο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει πλέον αρκετά δεδομένα ώστε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά επισήμανε πως και η Ρωσία και η Ουκρανία θα χρειαστεί να προβούν σε παραχωρήσεις.

Σύμφωνα με πηγές, στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας συζητήθηκαν προτάσεις βάσει των οποίων η Ρωσία θα εγκατέλειπε μικρούς θύλακες κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών με αντάλλαγμα η Ουκρανία να παραχωρήσει μια εκτεταμένη ζώνη οχυρωμένων περιοχών στην ανατολή και να «παγώσει» η γραμμή του μετώπου αλλού.

Ωστόσο, πολλές από τις απαιτήσεις του Πούτιν θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από το Κίεβο, γεγονός που δείχνει ότι θα διεξαχθούν σκληρές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πιο αιματηρού πολέμου στην Ευρώπη τα τελευταία 80 χρόνια, ο οποίος διαρκεί ήδη 3,5 χρόνια και έχει στοιχίσει τη ζωή ή τον τραυματισμό σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο ανθρώπους.



