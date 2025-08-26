Τεράστια καταιγίδα σκόνης σάρωσε την Αριζόνα - Φωτογραφίες και βίντεο

Ένα πανύψηλο τείχος από σκόνη σάρωσε το Φοίνιξ τη Δευτέρα, ενώ ακολούθησαν καταιγίδες που άφησαν χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα και προσωρινά καθήλωσαν πτήσεις στο αεροδρόμιο της πόλης.

Οι οδηγοί έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εν μέσω ισχυρών ανέμων και βροχής, καθώς η αμμοθύελλα που περιόριζε πολύ την ορατότητα.

Ευτυχώς, το φαινόμενο - το οποίο οι μετεωρολόγοι αποκαλούν haboob- υποχώρησε μέχρι το βράδυ.

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι παρέμειναν χωρίς ρεύμα τη Δευτέρα το βράδυ στην Αριζόνα, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονταν στην κομητεία Μαρικόπα, η οποία περιλαμβάνει το Φοίνιξ.

Τα αεροπλάνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Φοίνιξ είχαν προσωρινά καθηλωθεί στο έδαφος λόγω «ακραίων καιρικών φαινομένων.

Monday Monsoon: A Dust Storm Warning has been put into effect for parts of Maricopa and Pinal counties. These images were sent from our ABC15 viewers. If you’re in a safe area, send your photos/video to SHARE@ABC15.COM #Monsoon #ValleyWeather #Arizona #DustStorms pic.twitter.com/BzQkXFZCgg — ABC15 Arizona (@abc15) August 26, 2025

Dust storm blankets everything in its path as it rolls through the Phoenix, Arizona, area. pic.twitter.com/FpecQcryHo — Fox News (@FoxNews) August 26, 2025

🚨BREAKING: Massive dust storm engulfs Southwest Phoenix, Arizona.



A scene straight out of the mummy. pic.twitter.com/RHXNZnrmLd — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) August 26, 2025

A huge dust storm is affecting in Phoenix, Arizona, US 🇺🇸 (25.08.2025) pic.twitter.com/f749xASvSr — Disaster News (@Top_Disaster) August 26, 2025

