Τεράστια καταιγίδα σκόνης σάρωσε την Αριζόνα - Φωτογραφίες και βίντεο

Οι οδηγοί έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εν μέσω ισχυρών ανέμων και βροχής, καθώς η αμμοθύελλα που περιόριζε πολύ την ορατότητα.

Ένα πανύψηλο τείχος από σκόνη σάρωσε το Φοίνιξ τη Δευτέρα, ενώ ακολούθησαν καταιγίδες που άφησαν χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα και προσωρινά καθήλωσαν πτήσεις στο αεροδρόμιο της πόλης.

Οι οδηγοί έσπευσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εν μέσω ισχυρών ανέμων και βροχής, καθώς η αμμοθύελλα που περιόριζε πολύ την ορατότητα.

Ευτυχώς, το φαινόμενο - το οποίο οι μετεωρολόγοι αποκαλούν haboob- υποχώρησε μέχρι το βράδυ.

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι παρέμειναν χωρίς ρεύμα τη Δευτέρα το βράδυ στην Αριζόνα, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονταν στην κομητεία Μαρικόπα, η οποία περιλαμβάνει το Φοίνιξ.

Τα αεροπλάνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Φοίνιξ είχαν προσωρινά καθηλωθεί στο έδαφος λόγω «ακραίων καιρικών φαινομένων.

