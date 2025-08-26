Λογαριασμός
Ημέρα διαδηλώσεων στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων - Έκλεισαν δρόμοι

Η ημέρα δράσης, που διοργανώθηκε από τις οικογένειες των ομήρων, ξεκίνησε στις 6:29 π.μ.- ώρα που η Χαμάς εξαπόλυσε την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου 2023

Διαδηλώσεις Ισραήλ

Διαδηλωτές μπλόκαραν την κυκλοφορία προς τα νότια στον αυτοκινητόδρομο Ayalon Highway του Τελ Αβίβ, ξεκινώντας μια σειρά διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ισραήλ, με αίτημα τη σύναψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η ημέρα δράσης, που ανακοινώθηκε από το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, ξεκίνησε στις 6:29 π.μ. — την ώρα που η Χαμάς εξαπόλυσε την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου 2023 — με διαδηλωτές να ξεδιπλώνουν ισραηλινές σημαίες έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Στη συνέχεια, στις 7 π.μ., ξεκίνησαν διαδηλώσεις σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους σε όλη τη χώρα.

Οργανωμένες διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Τελ Αβίβ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ από τις 2 μ.μ. και μετά θα πραγματοποιηθούν πορείες σε όλη τη χώρα.

Οι διαδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ με μια μεγάλη πορεία από τον σιδηροδρομικό σταθμό Savidor στο Τελ Αβίβ προς την Πλατεία Ομήρων.

