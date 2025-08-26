Η Αυστραλία απέλασε τον Πρέσβη του Ιράν, Αχμέντ Σαντεγκχί αφού η υπηρεσία πληροφοριών της χώρας διαπίστωσε ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από τουλάχιστον δύο αντισημιτικές επιθέσεις σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ σε αυστραλιανό έδαφος.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Πληροφοριών Ασφαλείας της Αυστραλίας (ASIO) είχε συνδέσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν με δύο εμπρηστικές επιθέσεις πέρυσι, με στόχο ένα εβραϊκό εστιατόριο στο Σίδνεϊ και τη Συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζε σε συνέντευξη Τύπου.

«Αυτές ήταν ασυνήθιστες και επικίνδυνες πράξεις επιθετικότητας που ενορχηστρώθηκαν από ένα ξένο έθνος σε αυστραλιανό έδαφος», δήλωσε ο Αλμπανέζε.

Ο Ιρανός πρέσβης, Αχμέντ Σαντεγκχί και τρία ακόμη διπλωματικά στελέχη έλαβαν προθεσμία επτά ημερών για να εγκαταλείψουν τη χώρα, δήλωσε ο Αλμπανέζε. Είναι η πρώτη φορά που η Αυστραλία απελαύνει ξένο πρέσβη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Αυστραλία έχει επίσης αναστείλει τις λειτουργίες της πρεσβείας της στο Ιράν για την ασφάλεια των προξενικών υπαλλήλων της και οι Αυστραλοί στο Ιράν έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι το IRGC του Ιράν θα συμπεριληφθεί επίσης στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων. Οι ΗΠΑ προχώρησαν στην ανακήρυξη του IRGC ως τρομοκρατικής οργάνωσης το 2019.

«Έχω πει πολλές φορές ότι ο λαός της Αυστραλίας θέλει δύο πράγματα: Θέλει να σταματήσουν οι δολοφονίες στη Μέση Ανατολή και δεν θέλει να φέρει εδώ τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει επιδιώξει να κάνει ακριβώς αυτό», πρόσθεσε ο Αλμπανέζε.

«Έχουν προσπαθήσει να βλάψουν και να τρομοκρατήσουν τους Εβραίους Αυστραλούς και να σπείρουν μίσος και διχασμό στην κοινότητά μας», είπε.

Οι αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία έχουν αυξηθεί από την έναρξη των αντιποίνων του Ισραήλ για την διασυνοριακή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

