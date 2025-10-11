Τενεσί: Δεν υπάρχουν επιζώντες, λένε οι διασώστες στο εργοστάσιο εκρηκτικών

Δεν αναμένεται να βρεθούν επιζώντες μετά τη μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί την Παρασκευή, που άφησε 18 άτομα αγνοούμενα, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης δεν αναμένουν να εντοπίσουν κανέναν από τους αγνοούμενους ζωντανό, ωστόσο δεν χάνουν την ελπίδα τους, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

«Όσο προχωράμε στις έρευνες, διαπιστώνουμε ότι η καταστροφή είναι ακόμη πιο εκτεταμένη απ’ όσο αρχικά νομίζαμε», είπε ο Ντέιβις.

Τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο του Bucksnort, περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ, παραμένουν άγνωστα. Η εγκατάσταση ειδικεύεται στην παραγωγή, διαχείριση και αποθήκευση εκρηκτικών υλών.

Βίντεο που τραβήχτηκαν την Παρασκευή δείχνουν φλόγες να καίνε ακόμη, καμένα οχήματα και καπνό να υψώνεται από το σημείο όπου βρισκόταν το κτήριο, το οποίο έχει ισοπεδωθεί. Οι αρχές ανέφεραν ότι συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε ακτίνα μισού μιλίου γύρω από το σημείο της έκρηξης.

Η εταιρεία Accurate Energetic Systems, που διαχειρίζεται το εργοστάσιο, ανέστειλε τη λειτουργία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 είχε σημειωθεί θανατηφόρα έκρηξη σε μονάδα στο ίδιο σημείο.

