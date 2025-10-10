Λογαριασμός
Ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί - Πολλοί νεκροί και αγνοούμενοι - Δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε στην Accurate Energetic Systems, μια εταιρεία που κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά. Η αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστή

ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών

Μια ισχυρή έκρηξη σε ένα στρατιωτικό εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί άφησε πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους την Παρασκευή, ανακοίνωσε ένας σερίφης της κομητείας, καθώς οι πρώτοι διασώστες δήλωσαν ότι νέες μικρότερης ισχύος εκρήξεις τους ανάγκασαν να κρατήσουν απόσταση από το σημείο.

Η έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή στην Accurate Energetic Systems, μια εταιρεία που κατασκευάζει και δοκιμάζει πυρομαχικά και εκρηκτικά. Η αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστή. Κάτοικοι που βρίσκονταν σε απόσταση χιλιομέτρων ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ, περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.Η αστυνομία ζήτησε από τους ανθρώπους να αποφύγουν την περιοχή για να επιτρέψουν στους διασώστες να κάνουν τη δουλειά τους.

«Αυτή είναι μια τραγωδία για την κοινότητά μας», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Μπραντ Ράτσφορντ, σε ένα email.

