ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών

Μια ισχυρή έκρηξη σε ένα στρατιωτικό εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί άφησε πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους την Παρασκευή, ανακοίνωσε ένας σερίφης της κομητείας, καθώς οι πρώτοι διασώστες δήλωσαν ότι νέες μικρότερης ισχύος εκρήξεις τους ανάγκασαν να κρατήσουν απόσταση από το σημείο.

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what's left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for. (Video: WTVF Nashville) https://t.co/xEHAeTFXLB pic.twitter.com/OxhaLceMZO October 10, 2025

Η έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή στην Accurate Energetic Systems, μια εταιρεία που κατασκευάζει και δοκιμάζει πυρομαχικά και εκρηκτικά. Η αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστή. Κάτοικοι που βρίσκονταν σε απόσταση χιλιομέτρων ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη.

🚨 BREAKING



A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ, περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.Η αστυνομία ζήτησε από τους ανθρώπους να αποφύγουν την περιοχή για να επιτρέψουν στους διασώστες να κάνουν τη δουλειά τους.

«Αυτή είναι μια τραγωδία για την κοινότητά μας», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Μπραντ Ράτσφορντ, σε ένα email.

This is video by Cody Warren who lives in Lobelville. That is about 21 miles from the explosion in Bucksnort, TN.



THAT LOUD from 21 miles away (Accurate Energetic Systems in the Bucksnort area in Hickman County, Tennessee.)



The video is from the moment of the explosion and… pic.twitter.com/V6EJOopBLu — Alma Gentil (@Chinoy200096633) October 10, 2025

