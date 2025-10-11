Τα αίτια που προκάλεσαν την τεράστια έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί χθες Παρασκευή ερευνούν οι Αρχές χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει προς το παρόν σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα αφού τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δεν μπόρεσαν να εισέλθουν αμέσως στο εργοστάσιο λόγω των συνεχιζόμενων εκρήξεων.

Από την έκρηξη 18 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κομητείας Χάμφρεϊς. Αρχικά, οι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για 19 αγνοούμενους, αλλά στη συνέχεια ο αριθμός αυτός ενημερώθηκε αφού ένα άτομο εντοπίστηκε σπίτι του και καλά στην υγεία του.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο σημειώθηκε περίπου στις 7:45 π.μ., σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις. Αεροφωτογραφίες από το σημείο της εταιρείας στην κορυφή του λόφου δείχνουν φωτιά να σιγοκαίει και να υπάρχει καπνός. Συντρίμμια βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή σε έκταση τουλάχιστον μισού μιλίου ενώ άνθρωποι σε απόσταση μεγαλύτερη των 24 χιλιομέτρων ένιωσαν την έκρηξη, είπε ο σερίφης.

📌 Massive Detonation at U.S. Munitions Facility — Tactical Ramifications



🔶 Facility Sector: A catastrophic detonation occurred at a Tennessee munitions plant engaged in production of demolition charges and ordnance. Onsite fires and secondary explosions rendered emergency… pic.twitter.com/nJSV7EcrOn — Gloria Finis 🇫🇷 The opinion 🇩🇰 (@ThetruthDW) October 11, 2025

Ο ιστότοπος της εταιρείας αναφέρει ότι επεξεργάζεται εκρηκτικά και πυρομαχικά σε μια εγκατάσταση οκτώ κτιρίων που εκτείνεται σε δασώδεις λόφους στην περιοχή Bucksnort, περίπου 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος εκρήξεων και η φωτιά ήταν υπό έλεγχο, δήλωσε ο Γκρέι Κόλιερ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Χάμφρεϊς. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες ή ακόμα και μια εβδομάδα για να σκάψουν αρκετά μέσα στα ερείπια τα αρμόδια συνεργεία.

Η Accurate Energetics Systems, η εταιρεία που διαχειρίζεται το εργοστάσιο, ανέφερε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι «σκέψεις και οι προσευχές» της είναι με τις οικογένειες και την κοινότητα που επηρεάστηκαν.

W fabryce amunicji w stanie Tennessee w USA doszło w piątek do wielkiej eksplozji.https://t.co/s0ZhgpKCC0 — tvn24 (@tvn24) October 11, 2025

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους πρώτους ανταποκριτές που συνεχίζουν να εργάζονται ακούραστα υπό δύσκολες συνθήκες», ανέφερε η ανάρτηση.

Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, η εταιρεία έχει λάβει πολυάριθμες στρατιωτικές συμβάσεις, κυρίως με τον Στρατό και το Ναυτικό των ΗΠΑ, για την προμήθεια διαφόρων τύπων πυρομαχικών και εκρηκτικών. Τα προϊόντα κυμαίνονταν από χύδην εκρηκτικά έως νάρκες ξηράς και μικρές γομώσεις διάρρηξης, συμπεριλαμβανομένων των C4.

Deadly Explosion at Tennessee Explosives Plant — Multiple Dead, 18 Missing.

A massive explosion at the Accurate Energetic Systems plant in McEwen, Tennessee, has left several dead and 18 people unaccounted for. Rescue operations are underway as authorities investigate the cause. pic.twitter.com/6Tojhxgd19 — TrendStream (@trendstream24) October 11, 2025

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ζήτησε από τους «κατοίκους του Τενεσί να προσευχηθούν μαζί μας για τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτό το τραγικό περιστατικό».

Μια μικρή ομάδα συγκεντρώθηκε για αγρυπνία την Παρασκευή το βράδυ σε ένα κοντινό πάρκο, κρατώντας κεριά καθώς προσευχόταν για τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους.

