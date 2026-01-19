Ιαπωνία: Εκστρατεία από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την εξερεύνηση της επιφάνειας στη Σελήνη

Μια ομάδα μικρών και μεσαίων εταιρειών με έδρα τη Χιγκασιόσακα, στην επαρχία Οσάκα, χρηματοδοτεί με crowdfunding (συγκέντρωση μικρών χρηματικών ποσών από μεγάλο αριθμό δωρητών) την κατασκευή ενός ρομπότ εξερεύνησης της Σελήνης. Στόχος είναι η εφαρμογή του σχεδίου να ξεκινήσει περίπου το 2030.

Η ομάδα, με την επωνυμία Sohla, είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από επιχειρήσεις με έδρα τη Χιγκασιόσακα. Το 2009, η Sohla εκτόξευσε με επιτυχία έναν μικρό δορυφόρο που ονομάζεται «Maido 1». Ελπίζει ότι η αποστολή του «Maido 2» στη Σελήνη θα αποδείξει για άλλη μια φορά ότι ακόμη και οι μικρές επιχειρήσεις «μπορούν να στοχεύσουν στην επίτευξη του διαστήματος».

Η Sohla ιδρύθηκε το 2002 και έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει εταιρείες με έδρα εκτός της Νομαρχίας Οσάκα. Το Maido 2, ένα σφαιρικό ρομπότ, θα συλλέγει δεδομένα στην επιφάνεια της Σελήνης. Η δομή των ποδιών του ρομπότ χρησιμοποιεί ελατήρια κατασκευασμένα από κράμα μνήμης σχήματος που επιστρέφει στην αρχική του μορφή όταν θερμαίνεται.

«Λάβαμε θετική αντίδραση, με πολλούς επισκέπτες της Έκθεσης να μας λένε ότι το ρομπότ μας ήταν καταπληκτικό», δήλωσε ο Munenaga Yoda, εκπρόσωπος της εταιρείας μηχανικού σχεδιασμού Karakuri, Inc. με έδρα τη Higashiosaka, η οποία συμμετέχει στην ανάπτυξη του μηχανισμού άλματος και μέλος της Sohla.

Η Sohla διεξάγει μια εκστρατεία crowdfunding μέχρι το τέλος αυτού του μήνα για να βοηθήσει στην κάλυψη του κόστους διεξαγωγής δοκιμών σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με αυτό που θα συναντήσει το Maido 2 στο Διάστημα. Σε πολύ λίγες ημέρες, η ομάδα είχε συγκεντρώσει περίπου 1,68 εκατομμύρια γιεν, σχεδόν τα μισά από τον στόχο των 4 εκατομμυρίων γιεν.

Ο Maido 1, ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Tanegashima στην επαρχία Kagoshima, κάλυψε αποστολές όπως η παρακολούθηση κεραυνών και η λήψη φωτογραφιών της Γης. Το έργο ενέπνευσε και άλλες ομάδες σε όλη την Ιαπωνία, δείχνοντας ότι ακόμη και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να εστιάσουν σε έργα που σχετίζονται με το διάστημα.

Ο δορυφόρος ολοκλήρωσε την αποστολή του και τώρα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη, ενώ σταδιακά χάνει ύψος. Αναμένεται να «συγκρουστεί« με την ατμόσφαιρα της Γης σε 20 έως 40 χρόνια και να καεί.

Ο Yasuhisa Tomita, στέλεχος της Sohla, δήλωσε: «Θέλουμε να κάνουμε το έργο Maido 2 επιτυχημένο και να αποδείξουμε σε πολλούς ανθρώπους ότι οι ιαπωνικές τεχνολογίες είναι απίστευτες».



