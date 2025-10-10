Λογαριασμός
19 αγνοούμενοι μετά την τρομακτική έκρηξη στο Τενεσί - «Το εργοστάσιο έχει εξαφανιστεί» - Δείτε φωτό, βίντεο

Οι συναρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και το FBI, προσπαθούν να μάθουν τι προκάλεσε την έκρηξη. «Βλέπω κάποια βραχυπρόθεσμη εξήγηση; Όχι» είπε ο σερίφης 

Τενεσί: 19 αγνοούμενοι μετά την τρομακτική έκρηξη στο εργοστάσιο

Στους 19 ανέρχονται οι αγνοούμενοι από την έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί, όπως επιβεβαίωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις. Ο σερίφης Ντέιβις αρνήθηκε να πει ακριβώς πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, απαντώντας στην ερώτηση: «Μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι ψάχνουμε για 19 άτομα».

«Πολλές φορές, όταν έχω τέτοιου είδους καταστάσεις, αναφέρομαι σε αυτούς ως κάτι περισσότερο από ένα απλό ''άτομο''... μάς λείπουν 19 ψυχές» σημείωσε, σύμφωνα με το BBC. 

Ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος, τόνισε ότι αυτό είναι πιθανώς «ένα από τα πιο καταστροφικά» σημεία που έχει δει με τους συναδέλφους του.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του εργοστασίου, απάντησε «δεν υπάρχει τίποτα να περιγράψω, έχει εξαφανιστεί».

Οι συναρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και το FBI, προσπαθούν να εξακριβώσουν τι προκάλεσε την έκρηξη. «Βλέπω κάποια βραχυπρόθεσμη εξήγηση; Όχι», είπε. 

Ο Ντέιβις αναμένει ότι εξειδικευμένη σε εκρηκτικά στελέχη θα βρίσκονται στο σημείο για μέρες.

Προσθέτει ότι έχουν εκεί μια ομάδα εξουδετέρωσης βομβών, μαζί με αρκετές άλλες υπηρεσίες που συνεργάζονται για να κάνουν «την καλύτερη δυνατή ομαδική προσπάθεια για να προχωρήσουμε».

Composite image of facility before and after explosion

Ζήτησε από τους ανθρώπους να θυμούνται τις οικογένειες των πληγέντων, προσθέτοντας ότι εκεί πρέπει να κατευθύνονται «οι σκέψεις και οι προσευχές μας τώρα». «Σας ζητώ να έχετε στο νου σας αυτές τις οικογένειες» σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά την Accurate Energetics Systems, την εταιρεία που διαχειρίζεται το εργοστάσιο, ο σερίφης δήλωσε ότι έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους. «Επικεντρώνονται στις οικογένειές τους, στους υπαλλήλους τους». 

