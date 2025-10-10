Τενεσί: 19 αγνοούμενοι μετά την τρομακτική έκρηξη στο εργοστάσιο

Στους 19 ανέρχονται οι αγνοούμενοι από την έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί, όπως επιβεβαίωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις. Ο σερίφης Ντέιβις αρνήθηκε να πει ακριβώς πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, απαντώντας στην ερώτηση: «Μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι ψάχνουμε για 19 άτομα».

🚨#BREAKING: Dozens of people are currently unaccounted for following an catastrophic and extremely large explosion at a manufacturing plant



📌#Bucksnort | #Tennessee



At this time, numerous emergency personnel are on the scene in Bucksnort, Tennessee, after a significant and… pic.twitter.com/1XmZZRqY24 October 10, 2025

«Πολλές φορές, όταν έχω τέτοιου είδους καταστάσεις, αναφέρομαι σε αυτούς ως κάτι περισσότερο από ένα απλό ''άτομο''... μάς λείπουν 19 ψυχές» σημείωσε, σύμφωνα με το BBC.

Ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος, τόνισε ότι αυτό είναι πιθανώς «ένα από τα πιο καταστροφικά» σημεία που έχει δει με τους συναδέλφους του.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του εργοστασίου, απάντησε «δεν υπάρχει τίποτα να περιγράψω, έχει εξαφανιστεί».

🚨#BREAKING: At least 19 people are missing after an explosion at a Tennessee bomb factory.



All nineteen employees were inside the building at the time, and all of them remain unaccounted for.



Please pray for the families of these workers. pic.twitter.com/8fn6cL3m6v — Matt Van Swol (@matt_vanswol) October 10, 2025

Οι συναρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και το FBI, προσπαθούν να εξακριβώσουν τι προκάλεσε την έκρηξη. «Βλέπω κάποια βραχυπρόθεσμη εξήγηση; Όχι», είπε.

Ο Ντέιβις αναμένει ότι εξειδικευμένη σε εκρηκτικά στελέχη θα βρίσκονται στο σημείο για μέρες.

Προσθέτει ότι έχουν εκεί μια ομάδα εξουδετέρωσης βομβών, μαζί με αρκετές άλλες υπηρεσίες που συνεργάζονται για να κάνουν «την καλύτερη δυνατή ομαδική προσπάθεια για να προχωρήσουμε».

Ζήτησε από τους ανθρώπους να θυμούνται τις οικογένειες των πληγέντων, προσθέτοντας ότι εκεί πρέπει να κατευθύνονται «οι σκέψεις και οι προσευχές μας τώρα». «Σας ζητώ να έχετε στο νου σας αυτές τις οικογένειες» σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά την Accurate Energetics Systems, την εταιρεία που διαχειρίζεται το εργοστάσιο, ο σερίφης δήλωσε ότι έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους. «Επικεντρώνονται στις οικογένειές τους, στους υπαλλήλους τους».

This is video by Cody Warren who lives in Lobelville. That is about 21 miles from the explosion in Bucksnort, TN.



THAT LOUD from 21 miles away (Accurate Energetic Systems in the Bucksnort area in Hickman County, Tennessee.)



The video is from the moment of the explosion and… pic.twitter.com/V6EJOopBLu — Alma Gentil (@Chinoy200096633) October 10, 2025

Πηγή: skai.gr

