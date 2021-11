Η Κινέζα πρωταθλήτρια του τένις, Πενγκ Σουάι, η οποία το τελευταίο διάστημα αποτέλεσε θέμα διεθνής ανησυχίας, παρακολούθησε σήμερα ένα τουρνουά τένις στο Πεκίνο, σύμφωνα με επίσημες φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το τουρνουά που διοργάνωσε το China Open.



Η Πενγκ φαίνεται ανάμεσα στους καλεσμένους των «Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals», ντυμένη με σκούρο μπλε σακάκι και λευκό παντελόνι, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα του τουρνουά.

Επίσης βίντεο των Global Times, διάρκειας 37 δευτερολέπτων, την δείχνουν να χαμογελά, να κουνάει και να υπογράφει αυτόγραφα για παιδιά.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y