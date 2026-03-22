Τελεσίγραφο 48 ωρών από τον Τραμπ στο Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα «εξαφανίσουν» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν η χώρα δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ «χωρίς απειλές» εντός 48 ωρών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

Εάν το Ιράν δεν ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ, το Στενό του Ορμούζ, εντός 48 ΩΡΩΝ από αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα χτυπήσουν και θα καταστρέψουν τα διάφορα ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τους, ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ!

Πόσο χρόνο έχει το Ιράν;

Ο Τραμπ έθεσε στο Ιράν μια νέα προθεσμία για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος στην ανάρτησή του στο Truth Social: το Ιράν έχει 48 ώρες «από αυτήν ακριβώς τη στιγμή» για να ανοίξει πλήρως τη θαλάσσια οδό και «χωρίς καμία απειλή».

Ο Τραμπ δημοσίευσε στις 23:44 GMT στις 21 Μαρτίου (01:44 ώρα Ελλάδας, 22 Μαρτίου). Αυτό σημαίνει ότι το Ιράν έχει προθεσμία έως τις 23:44 GMT στις 23 Μαρτίου (01:44 ώρα Ελλάδας, 24 Μαρτίου · 03:14 στην Τεχεράνη, 24 Μαρτίου) για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Γιατί είναι σημαντικό το Στενό του Ορμούζ;

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ, έναν από τους πιο πολυσύχναστους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στη χώρα στις 28 Φεβρουαρίου.

Στα βόρεια από το Ιράν και νότια από το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), η θαλάσσια οδός – με πλάτος μόλις 50 χλμ. στην είσοδο και την έξοδό της και περίπου 33 χλμ. στο στενότερο σημείο της – συνδέει τον Κόλπο με την Αραβική Θάλασσα.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται συνήθως από το στενό, με το πετρέλαιο να προέρχεται όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από άλλα κράτη του Κόλπου, όπως το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ;

Περίπου 3.000 πλοία διέρχονται συνήθως από το Στενό κάθε μήνα, αλλά ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί δραματικά τον τελευταίο καιρό, καθώς το Ιράν έχει απειλήσει να επιτεθεί σε δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία.

Τουλάχιστον 21 πλοία έχουν δεχτεί χτυπήματα ή έχουν αποτελέσει στόχο, ή έχουν αναφερθεί επιθέσεις εναντίον τους, από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρακτορείου ειδήσεων AFP στις 18 Μαρτίου.

Οι τιμές των καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν εκτοξευθεί στα ύψη μετά την έναρξη του πολέμου. Η τιμή του αργού έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι – σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 70% φέτος και σχεδόν 50% σε σχέση με πέρυσι.

