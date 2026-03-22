Νετανιάχου: Δύσκολη βραδιά - Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε δήλωση σχετικά με την «πολύ δύσκολη βραδιά στην εκστρατεία για το μέλλον μας», μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες - κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι μίλησε με τον δήμαρχο του Αράντ, αφού προηγουμένως είχε συνομιλήσει με τον δήμαρχο της Ντιμόνα, όπου πάνω από 30 άτομα τραυματίστηκαν από ιρανική πυραυλική επίθεση, και κάλεσε τα υπουργεία «να παράσχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια».

«Ενισχύω τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και διάσωσης που επιχειρούν επί του πεδίου και καλώ όλους να υπακούσουν στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

