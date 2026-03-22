Αράντ: Η στιγμή που η πυραυλική επίθεση «βρίσκει» 2 γυναίκες σε κουζίνα σπιτιού

Συγκλονιστικό βίντεο από το εσωτερικό κατοικίας στο Αράντ του Ισραήλ αποτυπώνει τη σφοδρότητα των σημερινών ιρανικών πληγμάτων.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφει δύο γυναίκες να κάθονται στην κουζίνα τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης στην πόλη.

Οι εκκωφαντικοί ήχοι του «σφυροκοπήματος» κάνουν προφανώς τη μία να πεταχτεί έντρομη, ενώ μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου θραύσματα και οικοδομικά υλικά διαλύονται και εκτοξεύονται χτυπώντας την.

Οπως καταγράφεται μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα, το σπίτι έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές αλλά ευτυχώς οι δύο γυναίκες φαίνονται να αποχωρούν σώες από το σπίτι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.