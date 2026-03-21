Axios: Οι ΗΠΑ σχεδάζουν τα επόμενα βήματα για ειρηνευτικές συνομιλίες - Οι 6 όροι του Τραμπ και οι απαιτήσεις του Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μετά από τρεις εβδομάδες πολέμου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκινήσει διεργασίες για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν αυστηρούς όρους για μια πιθανή συμφωνία, την ώρα που το Ιράν θέτει ως προϋποθέσεις για κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις και αποζημιώσεις.

Παρά την απουσία άμεσης επαφής, γίνονται έμμεσες διαβουλεύσεις μέσω μεσαζόντων όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά από τρεις εβδομάδες πολέμου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις σχετικά με την επόμενη φάση και το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «περιορισμού» του πολέμου, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αναμένεται να διαρκέσουν οι συγκρούσεις για άλλες δύο έως τρεις εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, οι σύμβουλοι του Τραμπ επιθυμούν να αρχίσουν να προετοιμάζουν το έδαφος για διπλωματικές ενέργειες.

Σύμφωνα με πηγές, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συμμετέχουν στις συζητήσεις σχετικά με πιθανές διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να περιλαμβάνει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, να αντιμετωπίζει το ζήτημα των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, καθώς και να θεσπίζει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τη στήριξη των συμμάχων του στην περιοχή.

Δεν έχει υπάρξει καμία άμεση επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, αν και η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο μετέφεραν μηνύματα μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο επιπλέον πηγές που έχουν γνώση του θέματος, όπως σημειώνει το Axios. Η Αίγυπτος και το Κατάρ έχουν ενημερώσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι το Ιράν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις, αλλά με πολύ σκληρούς όρους.

Οι απαιτήσεις του Ιράν περιλαμβάνουν κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει στο μέλλον, καθώς και αποζημίωση.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι έχουμε ανακόψει την ανάπτυξη του Ιράν», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναλάβει έξι δεσμεύσεις:

- αναστολή του πυραυλικού προγράμματος για πέντε χρόνια,

- μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου,

- παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Νατάνζ, το Ισφαχάν και το Φορντό,

- αυστηρή διεθνή εποπτεία της τεχνολογίας φυγοκέντρησης και σχετικών μηχανημάτων που θα μπορούσαν να προωθήσουν ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων,

- συμφωνίες ελέγχου εξοπλισμών στην περιοχή με περιφερειακές χώρες και

- διακοπή χρηματοδότησης οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ, οι Χούθι και η Χαμάς.

Το Ιράν έχει απορρίψει επανειλημμένα πολλές από αυτές τις απαιτήσεις στο παρελθόν, ενώ οι ηγέτες στην Τεχεράνη έχουν επισημάνει τη δυσκολία να διαπραγματευτούν με έναν πρόεδρο ο οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε συνομιλίες μόνο για να τις διακόψει ξαφνικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε το Σάββατο στον Ινδό ομόλογό του ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ θα απαιτούσε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν και να δεσμευτούν να μην τις επαναλάβουν στο μέλλον, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όσον αφορά τον Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν αντιτίθεται στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν ενδιαφέρεται προς το παρόν να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Ιράν για κατάπαυση του πυρός.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί το αίτημα για αποζημιώσεις «εκτός συζήτησης».

Ένας δεύτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι ενδέχεται να υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης όσον αφορά την επιστροφή των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στο Ιράν.

«Αυτοί το αποκαλούν αποζημίωση. Εμείς ίσως το ονομάζουμε επιστροφή δεσμευμένων κεφαλαίων. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διατυπώσουμε το θέμα, ώστε να λυθεί πολιτικά το ζήτημα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η ομάδα του Τραμπ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα: Ποιος στο Ιράν αποτελεί τον καλύτερο συνομιλητή για τις διαπραγματεύσεις και ποια χώρα είναι ο καλύτερος μεσολαβητής;

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Αμπάς Αραγτσί έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο σε προηγούμενες συνομιλίες, ωστόσο σύμβουλοι του Τραμπ τον αντιμετωπίζουν ως «διαβιβαστή μηνυμάτων» και όχι ως πρόσωπο με πραγματική εξουσία να κλείσει μια συμφωνία. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να καταλάβουν ποιος λαμβάνει τελικά τις αποφάσεις στο Ιράν και πώς να έρθουν σε επαφή μαζί του, αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Αν και το Ομάν διαμεσολάβησε στον τελευταίο γύρο των συνομιλιών, οι ΗΠΑ αναζητούν πλέον διαφορετικό διαμεσολαβητή - ιδανικά το Κατάρ - λόγω αμοιβαίας δυσπιστίας με τους Ομανούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι οι Καταριανοί έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τους ως μεσολαβητές στη Γάζα.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι το Κατάρ είναι διατεθειμένο να βοηθήσει παρασκηνιακά, αλλά δεν επιθυμεί να αναλάβει επίσημα τον ρόλο του βασικού διαμεσολαβητή.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, οι σύμβουλοι του Τραμπ θέλουν να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση που διεξαχθούν εκ νέου συνομιλίες με το Ιράν στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι όροι που θα θέσουν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα είναι παρόμοιοι με αυτούς που παρουσίασαν στη Γενεύη δύο ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου.

Σημειώνεται ωστόσο ότι νωρίτερα, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής δήλωσε ότι ο πόλεμος μπαίνει σε ένα φάση και πως οι ουρανοί του Ισραήλ είναι ανυπεράσπιστοι.

Πηγή: skai.gr

