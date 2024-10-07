Το Telegram συνδυάζει την ανωνυμία του σκοτεινού ιστού με την ευκολία χρήσης μιας διαδικτυακής αγοράς. Σε πολλές δημοκρατικές χώρες, η υπομονή με την εφαρμογή εξαντλήθηκε.

Το Telegram βρίσκεται πλέον σε διαδικασία αλλαγών, μετά τη σύλληψη του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ, στη Γαλλία. Η πλατφόρμα, που μέχρι πρότινος δεν συνεργαζόταν αποτελεσματικά με τις αρχές σε θέματα τηλεοπτικής πειρατείας, προχωρά σε αναβαθμίσεις για να ανταποκριθεί στα νομικά αιτήματα και να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα. Η σύλληψη του Ντούροφ και οι κατηγορίες που αντιμετώπισε φάνηκαν να αποτελούν το εφαλτήριο για σημαντικές βελτιώσεις, με το Telegram να δεσμεύεται ότι θα παραδίδει στοιχεία παραβατών στις αρχές (όπως ips και αριθμούς τηλεφώνων) και θα αφαιρεί παράνομο περιεχόμενο πιο γρήγορα.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων αθλητικού περιεχομένου στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες, έχουν παρατηρήσει σημαντική μείωση στην τηλεοπτική πειρατεία και ταχύτερη αφαίρεση παράνομων streams. Οι χρήστες που παρακολουθούν παράνομες αθλητικές μεταδόσεις μέσω Telegram θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς οι αλλαγές στην πολιτική της πλατφόρμας δείχνουν μια στροφή προς μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμόρφωση με τις αρχές. Παράλληλα, οι πειρατικές υπηρεσίες αντιμετωπίζονται πλέον πιο γρήγορα, με το Telegram να αποκλείει παράνομες ροές μέσα σε λίγα λεπτά, αντί για ώρες. Όλα αυτά βέβαια γιατί έχουν αποδειχτεί και οι συσχετίσεις της ροής του χρήματος συνδρομητικής πειρατείας, με το οργανωμένο έγκλημα, τη διακίνηση ναρκωτικών και το trafficking.

Σε στενό κλοιό 26.000 τελικοί χρήστες ομαδικής συνομιλίας του Telegram για παράνομο διαμοιρασμό τηλεοπτικού σήματος συνδρομητικών καναλιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελλάδα, η σύλληψη 54χρονου στην Εύβοια από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τον περασμένο Δεκέμβριο, για ομαδικό διαμοιρασμό πειρατικού περιεχομένου σε 26.000 τελικούς χρήστες ομαδικής συνομιλίας στο Telegram που τώρα ερευνώνται από τις αρχές.

Η χρήση πειρατικών υπηρεσιών ενέχει πλέον μεγαλύτερους κινδύνους, ενώ τα δεδομένα των χρηστών αυτών πλέον δύνανται να αποκαλυφθούν στις αρχές κατόπιν επίσημων εισαγγελικών αιτημάτων. Η εξέλιξη αυτή υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες δεν είναι ασφαλής και μπορεί να επιφέρει νομικές συνέπειες.

Πώς οι New York Times ανέλυσαν 3,2 εκατομμύρια μηνύματα στο Telegram και 16.000 ομαδικές συνομιλίες

Το Telegram έχει γίνει παγκόσμιος υπόνομος εγκληματικής δραστηριότητας, παραπληροφόρησης, υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τρομοκρατίας και ρατσιστικής υποκίνησης, σύμφωνα με τετράμηνη έρευνα των New York Times που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες και ανέλυσε περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια μηνύματα Telegram από περισσότερα από 16.000 κανάλια.

Η εταιρεία, η οποία προσφέρει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν σε εγκληματίες, τρομοκράτες και ποινικούς να οργανώνονται σε κλίμακα και να παρακάμπτουν τον έλεγχο από τις αρχές, έχει κοιτάξει από την άλλη πλευρά, καθώς οι παράνομες και εξτρεμιστικές δραστηριότητες είχαν.

