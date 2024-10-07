Λογαριασμός
Mπαράζ ρουκετών από τον Λίβανο στο βόρειο Ιρσαήλ - Χτυπήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα (Βίντεο)

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες - Οι Αρχές ζητάνε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σημεία αυτά

Ρουκέτες από τον Λίβανο

Mπαράζ ρουκετών από τον Λίβανο έπληξε σήμερα ένα σπίτι και πολλά σταθμευμένα αυτοκίνητα στην κοινότητα Kfar Vradim στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι ζημιές προκλήθηκαν από προσκρούσεις σε πολλές τοποθεσίες στο βορρά και καλεί τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις συγκεκριμένες τοποθεσίες. 

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες.

Η υπηρεσία διάσωσης Magen David Adom λέει ότι περιέθαλψε ένα άτομο καθώς υπέστη κρίση άγχους. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Λίβανος ρουκέτες
