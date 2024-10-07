Mπαράζ ρουκετών από τον Λίβανο έπληξε σήμερα ένα σπίτι και πολλά σταθμευμένα αυτοκίνητα στην κοινότητα Kfar Vradim στο βόρειο Ισραήλ.
Σύμφωνα με την αστυνομία οι ζημιές προκλήθηκαν από προσκρούσεις σε πολλές τοποθεσίες στο βορρά και καλεί τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις συγκεκριμένες τοποθεσίες.
Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες.
Η υπηρεσία διάσωσης Magen David Adom λέει ότι περιέθαλψε ένα άτομο καθώς υπέστη κρίση άγχους.
לפני זמן קצר הופעלו אזעקות באזור כפר ורדים ומעלות שבצפון, זוהו כ-20 שיגורים, חלקם יורטו, נגרם נזק, ב"ה אין נפגעים pic.twitter.com/xZYHoY5Brr— זירת החדשות (@ZiratNews) October 7, 2024
- Ένας χρόνος από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου: Συγγενείς και φίλοι θυμάτων επισκέπτονται το χώρο του μουσικού φεστιβάλ Nova (Φωτογραφίες)
- Νεκρός και ο 28χρονος όμηρος της Χαμάς, Ιντάν Στίβι – Σπαρακτικές σκηνές στο σημείο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου
- «Ο Θεός να σώζει τον Τσάρο» – Οι πρώτες ευχές στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τα 72α γενέθλιά του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.