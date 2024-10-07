Mπαράζ ρουκετών από τον Λίβανο έπληξε σήμερα ένα σπίτι και πολλά σταθμευμένα αυτοκίνητα στην κοινότητα Kfar Vradim στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι ζημιές προκλήθηκαν από προσκρούσεις σε πολλές τοποθεσίες στο βορρά και καλεί τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες.

Η υπηρεσία διάσωσης Magen David Adom λέει ότι περιέθαλψε ένα άτομο καθώς υπέστη κρίση άγχους.

לפני זמן קצר הופעלו אזעקות באזור כפר ורדים ומעלות שבצפון, זוהו כ-20 שיגורים, חלקם יורטו, נגרם נזק, ב"ה אין נפגעים pic.twitter.com/xZYHoY5Brr — זירת החדשות (@ZiratNews) October 7, 2024

Πηγή: skai.gr

