Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, επέκρινε τις γαλλικές αρχές, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με τους ισχυρισμούς για ανεπαρκή διαχείριση των μηνυμάτων στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων «λανθασμένη».



Στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την κράτησή του, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι το Telegram είναι «κάποιο είδος άναρχου παράδεισου» ως «εντελώς αναληθείς».



Ο Ρώσος μεγιστάνας συνελήφθη στις 25 Αυγούστου σε ένα αεροδρόμιο βόρεια του Παρισιού, και έκτοτε κατηγορήθηκε για συνενοχή σε παράνομες συναλλαγές, διακίνηση ναρκωτικών, απάτη και διάδοση εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην πλατφόρμα του.



Στη δήλωσή του, την οποία δημοσίευσε στο Telegram, ο Ντούροφ είπε ότι το να θεωρηθεί υπεύθυνος για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τρίτα μέρη στην πλατφόρμα ήταν μια «έκπληξη» και μια «λανθασμένη προσέγγιση».



«Εάν μια χώρα είναι δυσαρεστημένη με μια διαδικτυακή υπηρεσία, η καθιερωμένη πρακτική είναι να ξεκινήσει νομική αγωγή κατά της ίδιας της υπηρεσίας», παρατήρησε ο ρωσικής καταγωγής δισεκατομμυριούχος, ο οποίος είναι επίσης Γάλλος υπήκοος.



«Η χρήση νόμων από μια εποχή πριν τα smartphone για να κατηγορηθεί ένας CEO για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τρίτους στην πλατφόρμα που διαχειρίζεται είναι μια λανθασμένη προσέγγιση».



«Η κατασκευή τεχνολογίας είναι αρκετά δύσκολη όπως είναι. Κανένας καινοτόμος δεν θα κατασκευάσει ποτέ νέα εργαλεία εάν γνωρίζει ότι μπορεί να θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνος για πιθανή κατάχρηση αυτών των εργαλείων», πρόσθεσε.



Ενώ παραδέχτηκε ότι το Telegram δεν είναι τέλειο, σημείωσε ότι οι γαλλικές αρχές είχαν πολλούς τρόπους να έρθουν σε επαφή μαζί του και με το Telegram και ότι η εφαρμογή έχει επίσημο αντιπρόσωπο στην ΕΕ.



«Οι ισχυρισμοί σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης ότι το Telegram είναι κάποιου είδους άναρχος παράδεισος είναι απολύτως αναληθή. Καταργούμε εκατομμύρια επιβλαβείς αναρτήσεις και κανάλια κάθε μέρα», επέμεινε.



Το Telegram επιτρέπει ομάδες έως 200.000 μελών, κάτι που οι επικριτές υποστήριξαν ότι διευκολύνει τη διάδοση παραπληροφόρησης και για τους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο συνωμοσιολογικό, νεοναζιστικό, παιδόφιλο ή τρομοκρατικό.



Πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εφαρμογή ελέγχθηκε γιατί φιλοξενεί ακροδεξιά κανάλια που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση βίαιων ταραχών σε αγγλικές πόλεις τον περασμένο μήνα.



Το Telegram αφαίρεσε ορισμένες ομάδες, ωστόσο ειδικοί στον κυβερνοχώρο λένε ότι συνολικά το σύστημά του για τον έλεγχο εξτρεμιστικού και παράνομου περιεχομένου είναι σημαντικά πιο αδύναμο από αυτό άλλων εταιρειών κοινωνικών μέσων και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.



Στη δήλωσή του την Πέμπτη, ο Ρώσος παραδέχτηκε ότι η «απότομη αύξηση» του αριθμού των χρηστών στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων –όπως ανέφερε 950 εκατομμύρια – έχει «προκαλέσει αυξανόμενες προκλήσεις που διευκολύνουν την κατάχρηση της πλατφόρμας μας από τους εγκληματίες».



Είπε ότι θα επιδιώξει «να βελτιώσει σημαντικά τα πράγματα από αυτή την άποψη».



Πάντως, το BBC έμαθε την περασμένη εβδομάδα ότι το Telegram αρνήθηκε να συμμετάσχει σε διεθνή προγράμματα που στοχεύουν στον εντοπισμό και την αφαίρεση υλικού κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.



Ο Πάβελ Ντούροφ, 39 ετών, γεννήθηκε στη Ρωσία και σήμερα ζει στο Ντουμπάι, όπου εδρεύει και η εταιρεία Telegram. Έχει την υπηκοότητα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Γαλλίας.



Το Telegram, το οποίο ίδρυσε το 2013, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη Ρωσία, την Ουκρανία και τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.



Η πλατφόρμα απαγορεύτηκε στη Ρωσία το 2018, μετά από προηγούμενη άρνηση της να παραδώσει δεδομένα χρήστη. Η απαγόρευση ήρθη το 2021.



Το Telegram κατατάσσεται ως μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες/ εφαρμογές κοινωνικών μέσων μετά το Facebook, το YouTube, το WhatsApp, το Instagram, το TikTok και το Wechat.

Μιλώντας την Πέμπτη για τη σύλληψη του ιδρυτή του Telegram στο Παρίσι, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι τον είχε γνωρίσει πριν πολλά χρόνια και δεν τον έχει ξαναδεί από τότε. «Ήταν επιλεκτική η ενέργεια της Γαλλίας για τον Ντούροφ… Δεν την καταλαβαίνω» σχολίασε.

