Έξαλλοι ήταν οι πανηγυρισμοί που επικράτησαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο Τελ Αβίβ, αφού έγινε γνωστή στον κόσμο η είδηση του θανάτου του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ μετά από ισραηλινή επιδρομή στη βόρεια Γάζα.

Σε εξέταση DNA, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η σορός που εντοπίστηκε στην περιοχή Ταλ Αλ Σουλταν, η οποία βρίσκεται κοντά στη Ράφα, ανήκει στον ηγέτη της Χαμάς, προχωρούν οι IDF. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, η σορός ανήκει στον Γιαχία Σινουάρ, ωστόσο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τους Ισραηλινούς, ώστε να επιβεβαιωθεί η είδηση του θανάτου του.

Η στιγμή που ανακοινώνεται στην παραλία ο θάνατος του Σινουάρ:

Sinwar's death announced on Israeli beaches. pic.twitter.com/OkVkIYmxss — Eretz Israel (@EretzIsrael) October 17, 2024

