Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πανηγυρισμοί στην παραλία του Τελ Αβίβ μετά την είδηση του θανάτου του Σινουάρ - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα DNA, η σορός ανήκει στον ηγέτη της Χαμάς - Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τον Σινουάρ

Τελ Αβίβ Σινουάρ

Έξαλλοι ήταν οι πανηγυρισμοί που επικράτησαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο Τελ Αβίβ, αφού έγινε γνωστή στον κόσμο η είδηση του θανάτου του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ μετά από ισραηλινή επιδρομή στη βόρεια Γάζα.

Σε εξέταση DNA, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η σορός που εντοπίστηκε στην περιοχή Ταλ Αλ Σουλταν, η οποία βρίσκεται κοντά στη Ράφα, ανήκει στον ηγέτη της Χαμάς, προχωρούν οι IDF. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, η σορός ανήκει στον Γιαχία Σινουάρ, ωστόσο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τους Ισραηλινούς, ώστε να επιβεβαιωθεί η είδηση του θανάτου του.

Η στιγμή που ανακοινώνεται στην παραλία ο θάνατος του Σινουάρ: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιαχία Σινουάρ Χαμάς Τελ Αβίβ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark