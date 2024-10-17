Σε εξέταση DNA, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η σορός που εντοπίστηκε στην περιοχή Ταλ Αλ Σουλταν, η οποία βρίσκεται κοντά στη Ράφα, (σημείο όπου πραγματοποιήθηκε χτύπημα του Ισραήλ) ανήκει στον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, προχωρούν οι IDF.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, η σορός ανήκει στον Γιαχία Σινουάρ, ωστόσο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τους Ισραηλινούς, ώστε να επιβεβαιωθεί η είδηση του θανάτου του.

Δείτε φωτογραφία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF:

Την ταυτοποίηση του Σινουάρ ενισχύουν και οι ιατροδικαστές της ισραηλινής αστυνομίας, καθώς η πρώτη εξέταση που έγινε στα δόντια του άψυχου σώματος, έδειξε ότι είναι ο ηγέτης της Χαμάς.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Χαμάς. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν σήμερα αργά το απόγευμα ότι ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο ηγέτης της οργάνωσης Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο.

Το Channel 12 μετέδωσε πως ισραηλινός αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι ο ηγέτης της Χαμάς είναι νεκρός. Υπουργοί που συμμετέχουν στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενημερώθηκαν ότι ο Σινουάρ είναι πιθανότατα νεκρός, τόνισαν επίσης δύο άλλοι αξιωματούχοι.

Ενώ τα δημοσιεύματα και οι εικασίες για τον θάνατο του Σινουάρ πληθαίνουν, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ τόνισε σε ανάρτηση στο Χ: «Θα φτάσουμε σε κάθε τρομοκράτη και θα τον εξοντώσουμε» Στην ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας επισύναψε φωτογραφίες του πρώην στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ και του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, με τις φωτογραφίες μαρκαρισμένες με ένα κόκκινο "Χ", μια τρίτη μαύρη φωτογραφία είναι και αυτή μαρκαρισμένη με "Χ", σε μια προφανή αναφορά στον Σινουάρ.

“You will pursue your enemies and they will fall before you by the sword.” - Leviticus 26



Our enemies cannot hide. We will pursue and eliminate them. pic.twitter.com/FDJ7obPIM7 — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) October 17, 2024

Oι IDF ανακοίνωσαν ότι ελέγχουν τα στοιχεία που διαθέτουν, ώστε να εξακριβωθεί αν ο ηγέτης της Χαμάς είναι όντως νεκρός.Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί υπουργοί ενημερώθηκαν σχετικά, όπως και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, τα οποία επικαλούνται πηγές από τις μονάδες ασφαλείας... «υπάρχει υψηλή πιθανότητα ο Σινουάρ να σκοτώθηκε».

Στο Χ, ωστόσο, χρήστες έχουν ανεβάσει φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν τη σορό του Σινουάρ ανάμεσα στα χαλάσματα ενός βομβαρδισμένου κτιρίου στη Γάζα. Οι εικόνες είναι πολύ σκληρές για να μεταδοθούν αμοντάριστες.

Όπως αναφέρουν οι χρήστες, τις εικόνες του νεκρού Σινουάρ αρχικά δημοσίευσαν ισραηλινές πηγές, οι οποίες όμως στη συνέχεια τις κατέβασαν μετά από αίτημα «λογοκρισίας».

Aπό τα τέλη Σεπτεμβρίου πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Σινουάρ ήταν απομονωμένος και χωρίς να έχει επικοινωνήσει με στελέχη της Χαμάς με το Ισραήλ να ερευνά το ενδεχόμενο να είναι νεκρός, σύμφωνα και με ισραηλινά δημοσιεύματα.

Ο Σινουάρ ήταν ο βασικός αρχιτέκτονας της επίθεσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, και διαδέχθηκε στην ηγεσία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος τον Ισμαήλ Χανίγια που δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη τον Αύγουστο.

Η ανακοίνωση των IDF

«Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του Ισραηλινού Στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, τρεις τρομοκράτες εξοντώθηκαν. Οι IDF και ISA ελέγχουν την πιθανότητα ένας από τους τρομοκράτες να ήταν ο Γιαχία Σινουάρ.

Σε αυτό το στάδιο, η ταυτότητα των τρομοκρατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Στο κτίριο όπου εξοντώθηκαν οι τρομοκράτες δεν υπήρχαν σημάδια παρουσίας ομήρων στην περιοχή. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν με την απαιτούμενη προσοχή.

Οι IDF ανακοίνωσαν τα ονόματα των στελεχών της Ισλαμικής Τζιχάντ που «εξουδετερώθηκαν» κατά την επιχείρηση στη Γάζα:

* Hussam Muhammad Atiya Salah

* Ahmad Abd al-Naser Awad Hamdouna

* Akram Maher Namar Zaqoul

* Ahmad Abd al-Rahman Mahmoud Abu al-Jabeen

* Mustafa Ali Khalil Ouda

* Muhammad Abdullah Abd al-Rahman Tamraz

* Muhammad Muhammad Rafat Hussein Daher

* Mahmoud Musa Abd al-Wahab Atal

* Abd al-Karim Hassan Awad Hamdouna

* Youssef Hosni Ali Salem

* Muhammad Samih Atwa Sheir

* Abd al-Rahman Fawzi Kamel

Πηγή: skai.gr

