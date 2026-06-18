Μετά από μια ακόμη συναρπαστική διαδρομή γεμάτη άπειρες αναμετρήσεις γνώσεων, στρατηγικές κινήσεις και δυνατές ανατροπές, ο τρίτος κύκλος του «The Floor» φτάνει στην κορύφωσή του. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 21.00, 10 παίκτες – όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν και να ξεχωρίσουν - παίρνουν για τελευταία φορά θέση στην αρένα και διεκδικούν τον τίτλο του «απόλυτου κατακτητή» και το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ!

Δείτε το trailer:

Στον τελικό του προηγούμενου επεισοδίου, η Μαρία (45 τετράγωνα) και ο Λευτέρης (20 τετράγωνα) μονομάχησαν σε μια ουδέτερη... «γευστική» κατηγορία με τίτλο «Στο τηγάνι». Εκείνος, κέρδισε ακόμα μία φορά το έπαθλο των 2.000 ευρώ και τα συνολικά του κέρδη έφτασαν τις 8.000 ευρώ.

Ο Μάκης, ως νικητής της τελευταίας μονομαχίας αποχώρησης του προηγούμενου επεισοδίου, καλείται να ανακοινώσει στον Γιώργο Λιανό μία σημαντική απόφαση: θα επιλέξει στρατηγικά να παραμείνει στην ασφάλεια του «The Floor» και να αφήσει την τυχαία επιλογή να υποδείξει τον επόμενο μονομάχο ή θα επιλέξει μόνος του;

Στο podium ανεβαίνει ένας από τους παίκτες που έχει ελάχιστα τετράγωνα στην κατοχή του και προκαλεί ένα από τα μεγάλα φαβορί. Κι ενώ ανεβαίνει με σιγουριά, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορία είναι... οικεία, όλα οδηγούν σε ανατροπή...

Ακολουθεί μια σειρά δυναμικών και, ταυτόχρονα, πιο καθοριστικών αναμετρήσεων γνώσεων από όπου προκύπτουν οι δύο φιναλίστ. Στην πρώτη μονομαχία του τελικού, ένας από τους δύο φιναλίστ αποσυντονίζει τον αντίπαλό του χάρη στην ταχύτητα και την ψυχραιμία του. Στη δεύτερη μονομαχία, επιστρατεύει την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα. Είναι αρκετά όμως, για να κάνει δύο σερί νίκες;

Η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένουμε πλησιάζει... Ποιος ή ποια θα κατακτήσει όλα τα τετράγωνα του 3ου κύκλου του ελληνικού «The Floor» και θα επιστρέψει στην Ελλάδα πλουσιότερος/η κατά 50.000 ευρώ;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Πηγή: skai.gr

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