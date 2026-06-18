Καμία νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί για τον καθαρισμό οικοπέδων, ξεκαθάρισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο και στους αυξημένους κινδύνους των επόμενων μηνών.

Όπως εξήγησε, η παράταση που δόθηκε έως τις 22 Ιουνίου αποφασίστηκε έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία έκρινε ότι οι καιρικές συνθήκες επέτρεπαν ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο μίας εβδομάδας. «Η παράταση ολοκληρώθηκε, έχει δοθεί και κλείνει στις 22 Ιουνίου. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση γιατί η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ως εκ τούτου, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη των ελέγχων, με τη συνδρομή των κατά τόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών, οι οποίες θα επιθεωρούν περιοχές και θα εντοπίζουν παραβάσεις. «Θα επικοινωνήσουμε με τους δήμους για να επιβάλλουν τα πρόστιμα, αλλά και για να προχωρήσουν στους καθαρισμούς όπου οι ιδιοκτήτες δεν συμμορφώθηκαν», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί περίπου 550.000 καθαρισμοί οικοπέδων, ωστόσο αυτό δεν αρκεί.

«Πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια, να ολοκληρωθούν οι καθαρισμοί μέχρι τη Δευτέρα και να δηλωθούν στην πλατφόρμα, διαφορετικά θα επιβληθούν αρκετά τσουχτερά πρόστιμα», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αρκετοί δήμοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τους καθαρισμούς σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, ενώ άλλοι εμφανίζουν καθυστερήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού, υπογραμμίζοντας ότι οι δήμοι οφείλουν να υποδεικνύουν χώρους συγκέντρωσης, όπου οι πολίτες θα μεταφέρουν τα υλικά πριν αυτά οδηγηθούν στα προβλεπόμενα σημεία διαχείρισης.

Αναφερόμενος στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι τα πρώτα μελτέμια ανεβάζουν το επίπεδο επιφυλακής.

Όπως είπε, δείκτης κινδύνου 3 καταγράφεται σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότια Εύβοια, Αττική, Ανατολική Κρήτη και Κάρπαθο, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένη ανάπτυξη δυνάμεων για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστιών.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι μόνο το πρωί της Πέμπτης σημειώθηκαν 3 ενάρξεις πυρκαγιών, οι οποίες εντοπίστηκαν από drones και αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Περισσότερα μέσα και 108 drones από φέτος

Ο υπουργός υποστήριξε ότι ο φετινός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι ενισχυμένος σε σχέση με πέρυσι, χάρη στις επενδύσεις του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Όπως ανέφερε, εκσυγχρονίζονται το σύστημα διοίκησης επιχειρήσεων Engage, το 112 και η Εθνική Βάση Δεδομένων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιτήρηση μέσω drones.

«Φέτος έχουμε 108 drones, έναντι 80 πέρυσι, ενώ υπάρχουν και 47 επιπλέον που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα. Πετούν μέρα και νύχτα, παρέχοντας εικόνα τόσο στο οπτικό όσο και στο υπέρυθρο φάσμα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνολογία αυτή προσφέρει έγκαιρη προειδοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης πριν οι φωτιές πάρουν διαστάσεις.

Αναφερόμενος στο περιστατικό με δασοπυροσβέστες που δέχθηκαν επίθεση στον Ασπρόπυργο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, ο κ. Τουρνάς έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στη Δυτική Αττική.

Όπως είπε, η πυρκαγιά προκλήθηκε από καύση ελαστικών με σκοπό την ανάκτηση μετάλλων, όμως ξέφυγε και επεκτάθηκε σε παρακείμενες κατοικίες και καλύβες. Οι πυροσβέστες ακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατάσβεσης, ωστόσο σημειώθηκε ένταση με παρευρισκόμενους, οι οποίοι απαιτούσαν διαφορετικό τρόπο επέμβασης.

«Έχω διατάξει να διερευνηθεί η υπόθεση. Δεν μπορεί οι δυνάμεις μας να κινδυνεύουν όταν επεμβαίνουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε αντίστοιχα περιστατικά θα παρεμβαίνει πλέον άμεσα η Ελληνική Αστυνομία.

«Περιμένουμε δύσκολο Ιούλιο και Αύγουστο»

Ο κ. Τουρνάς προειδοποίησε ότι οι επιστημονικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, με υψηλές θερμοκρασίες που ενδέχεται να κινηθούν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Όπως είπε, η βασική πρόκληση παραμένει η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης, γι’ αυτό και βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες προληπτικές παρεμβάσεις.

Ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος Antinero υλοποιούνται έργα ύψους 82 εκατ. ευρώ στα περιαστικά δάση, ενώ συνολικά οι προληπτικές δράσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος φτάνουν τα 660 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι δήμοι έχουν χρηματοδοτηθεί με 50 εκατ. ευρώ για καθαρισμούς και πρόληψη.

Κλείνοντας, ο Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε ότι η χώρα καταγράφει κατά μέσο όρο 6.400 πυρκαγιές κάθε αντιπυρική περίοδο, με το 85% να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

«Φέτος θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Δεν έχει καμία σημασία, γιατί η ζημιά είναι η ίδια», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.