Η κυκλοφορία στο Ορμούζ φαίνεται να έχει αυξηθεί σήμερα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία των ιστότοπων καταγραφής των κινήσεων των πλοίων, αρκετά πλοία έχουν διασχίσει το Στενό εξερχόμενα ή εισερχόμενα στον Κόλπο.

Τρία σουπερτάνκερ με σημαίες της Σαουδικής Αραβίας και φορτωμένα με έξι εκατομμύρια βαρέλια αργού διέσχισαν σήμερα το Στενό του Ορμούζ λίγες ώρες μετά την υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προκαταρκτικής συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της κίνησης των πλοίων.

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Έπειτα από εβδομάδες πλόων με κλειστό αναμεταδότη, και άλλα τάνκερ αποκάλυψαν τις θέσεις τους διαπλέοντας το Ορμούζ.

Ο απόπλους των τριών σουπερτάνκερ από λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας ήταν οι σημαντικότερες αναχωρήσεις μέσω του Ορμούζ που έχουν καταγραφεί εδώ και πολλές εβδομάδες, σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters.

Από την έναρξη του πολέμου και μέχρι σήμερα, η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα για τις εξαγωγές του πετρελαίου της, ενώ το κλείσιμο του Ορμούζ εγκλώβισε εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στα νερά του Κόλπου.

Ταυτόχρονα, το πρώτο υπό γαλλική σημαία δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG βγήκε από τον Κόλπο διασχίζοντας το Ορμούζ.

Το Mraikh, που ανήκει στην γαλλική θυγατρική της νορβηγικής Knutsen OAS Shipping, μεταφέρει 76.535 LNG φορτωμένο στο Ρας Λαφάν του Κατάρ και έχει προορισμό το Πακιστάν, σύμφωνα με το Kpler. Το πλοίο απέπλευσε σχεδόν ταυτόχρονα με την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας με τον Ιράν από τον Τραμπ.

Από την έναρξη του πολέμου, μόνο 15 δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG έχουν βγει από τον Κόλπο.

Το σημαίας Χονγκ Κονγκ τάνκερ Tong Lin Wan που παρέμενε στα νερά του Κόλπου από τις αρχές του Μαρτίου φορτωμένο με νάφθα των διυλιστηρίων Ruwais του Αμπού Ντάμπι, πέρασε σήμερα το Ορμούζ με κατεύθυνση την Σιγκαπούρη, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG.

Πηγή: skai.gr

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