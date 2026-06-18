Καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος (για δεύτερη φορά στην εν Ελλάδι παρουσία του) αναδείχθηκε ο Ορμπελίν Πινέδα.

Όπως συνέβη και την πρώτη του σεζόν στη χώρα μας, όταν η ΑΕΚ είχε κατακτήσει και τότε τον τίτλο, ο Μεξικανός ψηφίστηκε MVP της Stoiximan Super League.

Και αυτό συνέβη μάλιστα με σαρωτικό ποσοστό, το οποίο άγγιξε το 67% (με τον δεύτερο Τζολάκη να προσεγγίζει το 15%).

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