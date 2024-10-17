Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αεροπορικό πλήγμα των IDF σε σχολείο στη Γάζα που λειτουργούσε ως κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς

Συγκεκριμένα, οι IDF κατονομάζουν συνολικά 12 τρομοκράτες που εξουδετερώθηκαν από το χτύπημα, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκτόξευση ρουκετών στο Ισραήλ

Γάζα Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς και της Παλαιστίνιας Ισλαμικής Τζιχάντ σε μια σχολική μονάδα που λειτουργούσε ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου των οργανώσεων στη βόρεια Γάζα.

Συγκεκριμένα, οι IDF κατονομάζουν συνολικά 12 τρομοκράτες που ήταν παρόντες και εξουδετερώθηκαν στο σχολείο Αμπού Χασάν, προσθέτοντας ότι συμμετείχαν στην εκτόξευση ρουκετών στο Ισραήλ, καθώς και σε επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λένε ότι έλαβαν μέτρα για να περιορίσουν τις απώλειες αμάχων μετά το χτύπημα.

Τουλάχιστον 19 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σκοτώθηκαν στην επίθεση, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν επίσης στην απεργία, λέει ο αξιωματούχος Μεντχάτ Αμπάς, προσθέτοντας:

«Δεν υπάρχει νερό για να σβήσει τη φωτιά. Δεν υπάρχει τίποτα.”

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Χαμάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark