Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς και της Παλαιστίνιας Ισλαμικής Τζιχάντ σε μια σχολική μονάδα που λειτουργούσε ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου των οργανώσεων στη βόρεια Γάζα.

Συγκεκριμένα, οι IDF κατονομάζουν συνολικά 12 τρομοκράτες που ήταν παρόντες και εξουδετερώθηκαν στο σχολείο Αμπού Χασάν, προσθέτοντας ότι συμμετείχαν στην εκτόξευση ρουκετών στο Ισραήλ, καθώς και σε επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων.

כלי טיס של חיל האוויר תקף לפני זמן קצר, באופן ממוקד ומדויק ובהכוונה מודיעינית של אמ״ן, שב״כ ופיקוד הדרום, נקודות ריכוז של מחבלים רבים מארגוני הטרור חמאס וגא״פ שפעלו במתחם פיקוד ושליטה שהוקם ברחבה ששימשה בעבר כרחבת בית הספר ״אבו חסן״ בצפון רצועת עזה>> pic.twitter.com/MuTn0bc29g — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2024

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λένε ότι έλαβαν μέτρα για να περιορίσουν τις απώλειες αμάχων μετά το χτύπημα.

Τουλάχιστον 19 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σκοτώθηκαν στην επίθεση, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν επίσης στην απεργία, λέει ο αξιωματούχος Μεντχάτ Αμπάς, προσθέτοντας:

«Δεν υπάρχει νερό για να σβήσει τη φωτιά. Δεν υπάρχει τίποτα.”

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.