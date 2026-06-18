Καταλαμβάνοντας ήδη, από την έναρξη της λειτουργίας του το 2009, μια θέση στα 100 πιο επισκέψιμα μουσεία του κόσμου, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιεύει ετησίως η βρετανική εφημερίδα The Art Newspaper, το Μουσείο Ακρόπολης, που το 2025 πήρε την 38η θέση με 1.994.052 επισκέπτες, δημοσίευσε και φέτος τον ετήσιο απολογισμό του (Ιούνιος 2025-Ιούνιος 2026).

«Όπως αναφέρουν διάφορα δημοσιεύματα, το Μουσείο Ακρόπολης είναι το μόνο ελληνικό ίδρυμα που ανήκει στην λίστα με τα 100 πιο επισκέψιμα μουσεία και ένα από τα ελάχιστα μουσεία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πέραν επίσης του γεγονότος ότι το Μουσείο είναι ένας εκπαιδευτικός και τουριστικός προορισμός από μόνος του, η προσπάθεια που γίνεται με τη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων συμβάλει σημαντικά στην προσέλκυση νέων επισκεπτών, κάτι που φάνηκε ιδιαίτερα και στην έκθεση "Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures" με 35.224 επισκέπτες το διάστημα 13/5/2025 έως 31/10/2025» αναφέρει η ανακοίνωση του Μουσείου.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους επισκέπτες που εισέρχονται στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και παραλαμβάνουν εισιτήριο, κάθε χρόνο περίπου 20.000 επιπλέον επισκέπτες παρακολούθησαν εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος στο αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής», μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο, αλλά και στον αύλειο χώρο του Μουσείου.

Συγκεκριμένα, την τελευταία διετία η επισκεψιμότητα του Μουσείου διαμορφώνεται ως εξής: Α' Εξάμηνο 2024- 1.010.504 επισκέπτες, Β' Εξάμηνο 2024- 989.808 επισκέπτες, Α' Εξάμηνο 2025- 963.707 επισκέπτες, Β' Εξάμηνο 2025- 1.030.345 επισκέπτες, Α' Εξάμηνο 2026 (έως και 17/6/2026)- 871.955 επισκέπτες.

Στον απολογισμό του, το Μουσείο Ακρόπολης αναφέρεται διεξοδικά στις περιοδικές εκθέσεις, τις εκδηλώσεις, τις πρωτότυπες θεματικές παρουσιάσεις, τα προγράμματα για ειδικές ομάδες κοινού, τις εκπαιδευτικές δράσεις για σχολεία και οικογένειες, τα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, τα συνέδρια, τις τεκμηριώσεις αρχαιολογικών συλλογών, αλλά και τη συντήρηση εκθεμάτων, που πραγματοποιήθηκαν εντός του προηγούμενου έτους.

Κάνει επίσης λόγο για τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η έκθεση με τίτλο «Έμπνευση: Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία», που παρουσιάζει το Μουσείο Ακρόπολης έως και τις 30 Αυγούστου 2026. Μια μοναδική έκθεση-έμπνευση, δώρο και συνεργασία της Ιταλίας με την Ελλάδα, με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες, αλλά και το έργο του Michael Rakowitz «Lamassu of Nineveh» (2018), σε επιμέλεια του Νίκου Σταμπολίδη και της διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη, το οποίο έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 θα βρίσκεται στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου, στη δυτική του πλευρά προς την οδό Μητσαίων, με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες.

Στην απολογιστική του έκθεση, το Μουσείο Ακρόπολης κάνει ειδική αναφορά και στην επανέκθεση εκθεμάτων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της διαρκούς φροντίδας του Μουσείου για τον εμπλουτισμό και την ανανέωση της μόνιμης έκθεσής του, εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό, στην βόρεια πλευρά του πρώτου ορόφου (από τον 5ο αι. πΧ έως την Ύστερη Αρχαιότητα), η αρχαϊστική βάση αγάλματος Ακρ. 610, με ανάγλυφες παραστάσεις 4 θεών: της Αθηνάς, του Δία, του Ερμή και του Ήφαιστου. Η βάση είχε βρεθεί το 1857 στα ανατολικά του Παρθενώνα και η εικονογραφία της συνδέεται με τον μύθο της γέννησης της Αθηνάς. Εμπλουτίζει την μόνιμη έκθεση του Μουσείου με ένα πρωτότυπο έργο του 4ου αι. πΧ.

Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών του Μουσείου ξεκίνησε εργασίες συντήρησης και επαναστήριξης του Ιππέα Ακρ. 700, με σκοπό την επανέκθεσή του με την αρχαία βάση του.

Ακόμη, τη χρονιά που διανύουμε μεταφέρθηκαν από το παλαιό Μουσείο Ακρόπολης στον βράχο στο Μουσείο Ακρόπολης, 772 θραύσματα γλυπτών από την Ακρόπολη που συμπληρώνουν σταδιακά τις συλλογές του Μουσείου. Τα θραύσματα τακτοποιήθηκαν στις αρχαιολογικές αποθήκες και καταχωρήθηκαν στην βάση δεδομένων του Μουσείου. Το έργο υλοποιήθηκε από τα Τμήματα Συλλογών Αρχαιοτήτων και Συντήρησης & Εκμαγείων του Μουσείου Ακρόπολης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν φυσικά και τα ζητήματα που αφορούν στην επανένωση αρχιτεκτονικών γλυπτών του Παρθενώνα. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση στο πλαίσιο της συνεχούς ανάδειξης των θεμάτων που άπτονται της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης καθ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης συμμετείχε στις 21-22 Μαΐου 2026 στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης (ICPRCP), όπου συζητήθηκε το θέμα της οριστικής επιστροφής και της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα. Μαζί με τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπίας, παρουσίασε αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα και τόνισε εμφατικά το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και της επανένωσής τους στο Μουσείο Ακρόπολης.

Η επιχειρηματολογία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, εστίασε στο γεγονός ότι τα Γλυπτά αποκτήθηκαν από τον λόρδο Έλγιν παράνομα, πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο, στην απουσία φιρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή στους τόσο η βίαιη απόσπασή τους όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις, καθώς και στην έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο τα αριστουργήματα του Φειδία ακόμη και σήμερα. Σημαντική υπήρξε και η παρουσίαση βιντεογραφημένων ομιλιών Βρετανών από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό χώρο με ισχυρά επιχειρήματα για την επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο Ακρόπολης.

Στο ίδιο το Μουσείο Ακρόπολης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μικρή αλλά ουσιαστική έκθεση «Ο Παρθενώνας και ο Βύρωνας» που συνεχίζεται στο φουαγιέ ισογείου τονίζει την ανυπαρξία φιρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων και την παράνομη ιδιοποίηση των γλυπτών από τον λόρδο Έλγιν, πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο.

Τέλος, την χρονιά που πέρασε, το Μουσείο Ακρόπολης ξεκίνησε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα μελέτης, τεκμηρίωσης, σχεδιαστικής αποκατάστασης, συντήρησης και νέας προσαρμογής θραυσμάτων που ανήκουν στη ζωφόρο του Παρθενώνα από τις αποθήκες του Μουσείου. Στόχος του προγράμματος είναι η πληρέστερη αποκατάσταση του μνημείου με όσα θραύσματα μπορούν να τεκμηριωθούν και να αποκατασταθούν στη θέση τους στη ζωφόρο. Το πρόγραμμα υλοποιείται με συνεργασία του Τμήματος Κλασικών, Ελληνιστικών & Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων και του Τμήματος Συντήρησης & Εκμαγείων. Από το Τμήμα Συντήρησης και Εκμαγείων έχουν συντηρηθεί και αναρτηθεί μέχρι σήμερα 13 νέα θραύσματα στη ζωφόρο: 10 θραύσματα στην Νότια Ζωφόρο (στους λίθους, 22, 24, 33, 34, 37 , 42 και 46) και 3 θραύσματα στην Βόρεια Ζωφόρο (στους λίθους 14, 17 και 18) και το έργο συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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