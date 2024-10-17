Λογαριασμός
Σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες 6 διαμερίσματα στη Γαλλία- Δείτε βίντεο

Σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες έθεσαν οι αρχές έξι διαμερίσματα λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων

Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες 6 διαμερίσματα

Έξι διαμερίσματα στη Γαλλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες, εξαιτίας «ασυνήθιστων βροχοπτώσεων», με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία να αναφέρει ότι σε μία περιοχή έπεσαν 630 χιλιοστά βροχής σε ένα 48ωρο.

Μεταξύ των περιοχών που αφορά ο κόκκινος συναγερμός είναι η Λιόν, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στη χώρα, όπως και οι Κάνες, γνωστές για το κινηματογραφικό φεστιβάλ τους.

Οι αρχές έκαναν γνωστό πως έκλεισαν δρόμους, εκκένωσαν συνοικίες και ζήτησαν από κατοίκους να αποφεύγουν να θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους βγάζοντας φωτογραφίες και τραβώντας βίντεο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους ή τραυματισμούς, αν και δεν είναι σαφές το εύρος των ζημιών από τις πλημμύρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Γαλλία πλημμύρες
