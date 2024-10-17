Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες 6 διαμερίσματα

Έξι διαμερίσματα στη Γαλλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες, εξαιτίας «ασυνήθιστων βροχοπτώσεων», με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία να αναφέρει ότι σε μία περιοχή έπεσαν 630 χιλιοστά βροχής σε ένα 48ωρο.

Μεταξύ των περιοχών που αφορά ο κόκκινος συναγερμός είναι η Λιόν, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στη χώρα, όπως και οι Κάνες, γνωστές για το κινηματογραφικό φεστιβάλ τους.

Red warnings issued in parts of France as the crazy rainfall has caused some awful flooding. Here the River Gier has reached a historic level in the town of Rive-de-Gier, in the Loire. (video Kamel SK Sebaa) pic.twitter.com/hQ5HveNMEv — Carlow Weather (@CarlowWeather) October 17, 2024

Οι αρχές έκαναν γνωστό πως έκλεισαν δρόμους, εκκένωσαν συνοικίες και ζήτησαν από κατοίκους να αποφεύγουν να θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους βγάζοντας φωτογραφίες και τραβώντας βίντεο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους ή τραυματισμούς, αν και δεν είναι σαφές το εύρος των ζημιών από τις πλημμύρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

