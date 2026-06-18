Ξανά πρωινή παρουσία στο «Γεώργιος Καλαφάτης», περιλάμβανε η σημερινή (18/6) ημέρα των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, που ως γνωστόν ξεκίνησαν χθες την καλοκαιρινή τους προετοιμασία.

Συγκεκριμένα, από τις 10 το πρωί έως τις 13:30 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο και τελευταίο μέρος των εργομετρικών εξετάσεων των «πράσινων».

Θυμίζουμε, δε, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο Κορωπί για δεύτερη διαδοχική ημέρα, θέλοντας να περάσει το δικό του μήνυμα.

Από εκεί και πέρα, το απόγευμα δεν υπάρχει προπόνηση και η επόμενη συγκέντρωση των παικτών του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για αύριο (19/6), στις 10 το πρωί.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, το «τριφύλλι» θα παίξει το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 17:00 (τοπική ώρα) στο Έρμελο φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Άγιαξ.

Ουσιαστικά, μιλάμε για το τελευταίο ματς της ομάδας του Γιάκομπ Νίστρουπ επί ολλανδικού εδάφους, αφού η αποστολή θα αναχωρήσει στις 5 του μήνα για Ελλάδα.

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