Νορβηγία: Ζητά εποικοδομητικό διάλογο για πρόσκληση Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε δήλωσε σήμερα ότι χρειάζεται ένας σταθερός και εποικοδομητικός διάλογος σχετικά με την πρόσκληση του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κίεβο, δήλωσε ότι η Νορβηγία χαιρετίζει το ‘σχέδιο νίκης’ του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς θα βοηθήσει όπως είπε στην ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ της Ουκρανίας και των δυτικών συμμάχων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

