Ζελένσκι: Θα συνεχίσουμε τη μάχη κι αν δεν στηριχθεί το «σχέδιο νίκης»

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας ακόμη κι αν οι Δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου δεν συμφωνήσουν να υποστηρίξουν το "σχέδιο νίκης" του.

Ο Ζελένσκι, που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες για να προωθήσει το σχέδιό του στους Ευρωπαίους ηγέτες, είπε πως το Κίεβο θα συνεχίσει επίσης τις προετοιμασίες για μια δεύτερη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι αξιωματικοί από τη Βόρεια Κορέα έχουν αναπτυχθεί ήδη σε κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη, είπε ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος.

Είπε επίσης σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες πως η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει συνολικά 10.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν εναντίον της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

