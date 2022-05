Η Daniel Defense, η κατασκευάστρια του τουφεκιού εφόδου που χρησιμοποιήθηκε την Τρίτη στη σφαγή 19 παιδιών και δυο μελών του διδακτικού προσωπικού σε πρωτοβάθμιο σχολείο μικρής πόλης της πολιτείας Τέξας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι δεν θα συμμετάσχει φέτος στην ετήσια έκθεση του μεγαλύτερου λόμπι των όπλων, που διεξάγεται από την Παρασκευή ως τη Δευτέρα στο Χιούστον.

«Η Daniel Defense δεν θα συμμετάσχει στο συνέδριο της National Rifle Association (NRA) εξαιτίας της φρικιαστικής τραγωδίας στη Ουβάλντε, στο Τέξας, όπου ένα από τα προϊόντα μας έγινε αντικείμενο κατάχρησης με εγκληματικό τρόπο», είπε εκπρόσωπός της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θεωρούμε ότι δεν θα ήταν προσήκον να κάνουμε προώθηση των προϊόντων μας αυτή την εβδομάδα στο συνέδριο της NRA», εξήγησε.

Οκτώ ημέρες πριν από το μακελειό της Τρίτης, τη 16η Μαΐου, η εταιρεία είχε μεταφορτώσει στον λογαριασμό της στο Twitter –που πλέον έχει ανασταλεί από την ίδια– διαφημιστικό μήνυμα με τη φωτογραφία ενός μικρού λευκού αγοριού που είχε στα χέρια τουφέκι εφόδου, με γεμάτο γεμιστήρα μπροστά του. Λεζάντα: «εκπαίδευσε ένα παιδί να ακολουθήσει τον δρόμο που πρέπει, κι όταν μεγαλώσει, δεν θα τον εγκαταλείψει».

The gunman bought the weapons used in the attack shortly after his 18th birthday — May 16: https://t.co/TPA6e8qyuh.



The gun store he posted receipts from (https://t.co/DssAliPU9n) tweeted this that day: pic.twitter.com/5WhySRalxH