Ανείπωτο είναι το δράμα για την οικογένεια της Ίρμα Γκαρσία, της μίας δασκάλας που δολοφονήθηκε κατά την σφαγή στο δημοτικό σχολείο του Ουβάλντε στο Τέξας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο σύζυγος της Ίρμα πέθανε από ανακοπή καρδιάς, δύο μέρες μετά την φρικιαστική τραγωδία.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 24 χρόνια και άφησε πίσω του τέσσερα παιδιά.

BREAKING: Family members tell me Joe Garcia, the husband of Uvalde teacher Irma Garcia, just died of a heart attack. The couple had been married 24 years and has 4 children. Irma was shot and killed Tuesday trying to protect her 4th grade class. #breaking #Uvalde pic.twitter.com/X9CrD3ppXS

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV