Αποφασισμένος να χτυπήσει φέρεται να ήταν ο ύποπτος που συνελήφθη για πιθανή τρομοκρατική επίθεση στις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ, καθώς οι αυστριακές αρχές ανακάλυψαν χημικές ουσίες στη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του, γεγονός που καταδεικνύει ότι είχε προχωρήσει στον σχεδιασμό.

Ο 19χρονος, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, θεωρείται ο κύριος ύποπτος, ενώ είχε και στενό συνεργάτη ένα 17χρονο Αυστριακό, δήλωσε ο γενικός διευθυντής δημόσιας ασφάλειας Φρανκζ Ρουφ.

Οι δύο άνδρες αποτελούν μέρος μιας μικρής ομάδας που ερευνά η αστυνομία, είπε ο Ρουφ, προσθέτοντας ότι ο 19χρονος είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

«Φυσικά ερευνούμε το ευρύτερο περιβάλλον τους», είπε ο Ρουφ, προσθέτοντας ότι η απειλή ελαχιστοποιήθηκε με τις συλλήψεις.

Οι τρεις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, τις οποίες αναμένονταν να παρακολουθήσουν 195.000 άτομα, ακυρώθηκαν αργά την Τετάρτη, αφού οι αρχές αποκάλυψαν ότι υπήρχε προγραμματισμένη τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία έχει συλλάβει τρεις ύποπτους με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επιθέσεις σε συναυλίες.

Οι έρευνες στο σπίτι του κύριου υπόπτου στην πόλη Ternitz κοντά στα ουγγρικά σύνορα έδειξαν «συγκεκριμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες», είπε ο Ρουφ επισημαίνοντας ότι οι αρχές κατάσχεσαν χημικές ουσίες και συσκευές.

Η εφημερίδα Kurier, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε κλέψει τα χημικά από τον χώρο εργασίας του και είχε κατασκευάσει μια βόμβα.

Η εφημερίδα ανέφερε, επίσης, ότι ο 19χρονος είχε σχεδιάσει να πέσει με αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος που θα ήταν συγκεντρωμένο έξω από το γήπεδο, ενώ στην επίθεση ενδεχομένως να χρησιμοποιούσε και μαχαίρια.

Το υπουργείο Εσωτερικών και η υπηρεσία πληροφοριών της Αυστρίας δεν έχουν σχολιάσει τις λεπτομέρειες του δημοσιεύματος.

Οι συναυλίες επρόκειτο να αποτελέσουν μέρος της περιοδείας Eras Tour της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, η οποία ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου 2023, στο Glendale της Αριζόνα των ΗΠΑ και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2024, στο Βανκούβερ του Καναδά.

Η 34χρονη Σουίφτ δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις ακυρώσεις στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram που έχει 283 εκατομμύρια ακόλουθους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.