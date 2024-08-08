Λογαριασμός
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Τσουνάμι έφθασε στις ακτές της περιφέρειας Μιγιαζάκι - Βίντεο

Ο αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου για τις περιοχές των νησιών Κιούσου και Σικόκου

UPDATE: 11:28
Σεισμός

Τσουνάμι έφθασε τις ακτές της περιφέρειας Μιγιαζάκι της νότιας Ιαπωνίας, μετέδωσε το δίκτυο NHK της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Ιαπωνίας, έπειτα από τον σεισμό των 7,1 βαθμών που έπληξε τη δυτική Ιαπωνία.

Ειδικότερα, οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου για τις περιοχές των νησιών Κιούσου και Σικόκου.

Δεν έχουν διαπιστωθεί ανωμαλίες στην λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Σεντάι της περιφέρειας Καγκοσίμα. Η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά, μετέδωσε το NHK.

Η εταιρεία JR Kyushu διέκοψε τη λειτουργία των τρένων υψηλής ταχύτητας μετά τον σεισμό, μετέδωσε το πρακτορείο KYODO.

Αρχικά η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας είχε εκτιμήσει ότι σεισμός ήταν 6,9 Ρίχτερ, το μέγεθος του οποίου αναθεώρησε στην πορεία αναφέροντας ότι ήταν 7,1 Ρίχτερ.

