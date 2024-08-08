Η Τέιλορ Σουίφτ ακύρωσε τρεις συναυλίες στη Βιέννη αφού οι αυστριακές αρχές συνέλαβαν δύο άτομα, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επιθέσεις σε συγκεντρώσεις μεγάλης κλίμακας — συμπεριλαμβανομένων των συναυλιών της τραγουδίστριας στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιούνται εν μέσω μιας σειράς παρόμοιων τρομοκρατικών απειλών με στόχο μεγάλα γεγονότα στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.

Ένας από τους υπόπτους είναι ένας 19χρονος που φέρεται να είναι πιστός του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσαν οι αρχές. Ο ύποπτος, ένας Αυστριακός υπήκοος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, συνελήφθη την Τετάρτη στην πόλη Ternitz.

«Έχουμε εντοπίσει σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες και επίσης ότι το επίκεντρο του 19χρονου ήταν οι συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη», δήλωσε ο Φρανζ Ρουφ, διευθυντής δημόσιας ασφάλειας στο υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον αρχηγό της αστυνομίας Gerhard Purstl την Τετάρτη. Δεν κοινοποιήθηκαν πληροφορίες για τον δεύτερο ύποπτο.

Οι συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ είχαν προγραμματιστεί για την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο στο Ernst Happel Stadium και αναμενόταν να προσελκύσουν περισσότερους από 150.000 ανθρώπους.

Ο Ρουφ είπε ότι οι συλληφθέντες ριζοσπαστικοποιήθηκαν στο διαδίκτυο και ότι οι αστυνομικοί βρήκαν χημικές ουσίες μετά από έρευνα στο σπίτι του πρώτου υπόπτου. Οι ερευνητές εργάζονται για να προσδιορίσουν εάν αυτές οι ουσίες θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βόμβας, σύμφωνα με τις αρχές.

Αν και ο Purstl είπε ότι η ασφάλεια θα αυξηθεί για τις συναυλίες, συμπεριλαμβανομένων μονάδων αστυνομικών σκύλων και αντιτρομοκρατικών ομάδων, ο επίσημος λογαριασμός τις Τέιλορ Σουίφτ στο Instagram ανέφερε αργότερα την Τετάρτη ότι και οι τρεις παραστάσεις ακυρώθηκαν.

Η Eras της Τέιλορ Σουίφτ είναι η περιοδεία συναυλιών με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών και οι θαυμαστές έχουν ταξιδέψει από όλο τον κόσμο για να δουν την τραγουδίστρια στις παραστάσεις της Ευρώπης. Ορισμένοι, μάλιστα, Αμερικανοί θαυμαστές έχουν φτάσει στο σημείο να προγραμματίσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους γύρω από τις ημερομηνίες της ευρωπαϊκής περιοδείας της Τέιλορ Σουίφτ. Συνολικά, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και ένα εισιτήριο για τη συναυλία στην Ευρώπη μπορεί μερικές φορές να κοστίζουν λιγότερο από μια θέση σε παράσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τρόμος στην Ευρώπη

Στο τέλος μιας συναυλίας της Αριάνα Γκράντε το 2017 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σκότωσε 22 άτομα και τραυμάτισε περισσότερους από 100. Μια επίσημη έρευνα πέρυσι διαπίστωσε ότι η MI5, η υπηρεσία πληροφοριών της Βρετανίας, θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την επίθεση, αλλά απέτυχε να δράσει αρκετά γρήγορα και έχασε κρίσιμες πληροφορίες, ανέφερε το Associated Press .

Οι τρομοκρατικές απειλές έχουν διαταράξει πολλά σημαντικά γεγονότα σε όλη την Ευρώπη φέτος. Τον Μάρτιο, μια επίθεση στο Δημαρχείο του Κρόκους στη Μόσχα σκότωσε τουλάχιστον 137 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 100 άλλους. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και οι εκτιμήσεις κατέληξαν σε μεγάλο βαθμό ότι το Ισλαμικό Κράτος-Χορασάν, το σκέλος της οργάνωσης στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, κρύβεται πίσω από την επίθεση.

Τον Απρίλιο, η τοπική αστυνομία αύξησε τα μέτρα ασφαλείας για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Μάλμο της Σουηδίας, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανές επιθέσεις. Τον Μάιο, Γάλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας 18χρονος συνελήφθη επειδή σχεδίαζε επίθεση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους, ανέφερε το Reuters .

Αξιωματούχοι πληροφοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να οδηγήσουν σε τρομοκρατικές επιθέσεις.



