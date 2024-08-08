Ο δήμαρχος του Ναγκασάκι χαρακτήρισε σήμερα Πέμπτη «λυπηρό» το γεγονός ότι οι πρεσβευτές των ΗΠΑ και της Βρετανίας αρνούνται να συμμετάσχουν στην τελετή μνήμης για το βομβαρδισμό με την ατομική βόμβα αυτής της ιαπωνικής πόλης στις 9 Αυγούστου 1945, επειδή δεν έχει προσκληθεί σ' αυτή το Ισραήλ.

Ο Σίρο Σουζούκι υπεραμύνθηκε ωστόσο της βούλησης αυτής της πόλης της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας να μην προσκαλέσει το Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, αλλά για μια απόφαση η οποία ελήφθη ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες διαμαρτυρίες λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι μας γνωστοποίησαν πως οι πρεσβευτές δεν είναι σε θέση να συμετάσχουν στην τελετή», δήλωσε ο Σουζούκι στους δημοσιογράφους.

«Λάβαμε μια απόφαση η οποία δεν έχει πολιτικά κίνητρα. Θέλουμε η τελετή να διεξαχθεί χωρίς συγκρούσεις, σε ειρηνικό περιβάλλον και με επισημότητα», πρόσθεσε.

Στις 9 Αυγούστου 1945, τρεις ημέρες μετά τον πρώτο στην ιστορία βομβαρδισμό με την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, το Ναγκασάκι είχε την ίδια τύχη: περίπου 74.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί επιτόπου.

Μετά τους δύο αυτούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι επέσπευσαν τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας και το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι έγιναν πόλεις σύμβολα της ειρήνης και του πυρηνικού αφοπλισμού.

Οι δύο πόλεις προσκαλούν εθιμικά αξιωματούχους ολόκληρου του κόσμου στις αντίστοιχες τελετές μνήμης που διεξάγουν κάθε χρόνο. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι εκεί ούτε οι αντιπρόσωποι της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση -καθώς και ο Καναδάς και η Αυστραλία, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης- θα στείλουν στην τελετή διπλωμάτες που δεν είναι στο επίπεδο του πρεσβευτή.

Μόνο οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας συνέδεσαν ρητά την απόφασή τους με την απόφαση του Ναγκασάκι να μην προσκληθεί ο πρεσβευτής του Ισραήλ Γκιλάντ Κοέν. Πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η απόφαση της Ιταλίας αποτελεί επίσης άμεση συνέπεια της μη πρόσκλησης του ισραηλινού πρεσβευτή.

Η βρετανική πρεσβεία δήλωσε πως ο αποκλεισμός του Ισραήλ δημιουργεί «μια ατυχή και απατηλή αντιστοιχία με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, τις μόνες άλλες χώρες που δεν προσκλήθηκαν στη φετινή τελετή».

Εκπρόσωπος της πρεσβείας της Γαλλίας χαρακτήρισε την απόφαση του Σουζούκι «λυπηρή και αμφισβητήσιμη», ενώ η γερμανική αποστολη επέκρινε το γεγονός ότι «τοποθετείται το Ισραήλ στο ίδιο επίπεδο με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία».

Ο Κοέν, ο οποίος παρευρέθη την Τρίτη σε παρόμοια τελετή μνήμης στη Χιροσίμα, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η απόφαση του Ναγκασάκι στέλνει «ένα κακό μήνυμα στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

