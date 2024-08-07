Τη ματαίωση των τριών συναυλιών που θα έδινε τις επόμενες ημέρες στη Βιέννη η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια εταιρία Barracuda Music ανακοίνωσε αργά χθες βράδυ μέσω Instagram και Facebook ότι οι συναυλίες ακυρώνονται «λόγω επιβεβαίωσης από κυβερνητικούς αξιωματούχους σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης» και εξήγησε ότι εντός των επόμενων δέκα ημερών θα επιστραφούν τα χρήματα στους κατόχους εισιτηρίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό από την αυστριακή αστυνομία πως έγιναν συλλήψεις ατόμων, που σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη.

Taylor Swift’s upcoming shows in Vienna have been cancelled due to threat posed by suspected ISIS-connected plot to attack the stadium. pic.twitter.com/K8PVdGIiST — Pop Base (@PopBase) August 7, 2024

Μέχρι στιγμής, έχει ανακοινωθεί η σύλληψης ενός δεκαεννιάχρονου με αυστριακή υπηκοότητα και καταγωγή από την Βόρεια Μακεδονία και δύο 17χρονων. Όλοι τους συνελήφθησαν εχθές, Τετάρτη, στο Τέρνιτς του Νοϊκίρχεν και στην Βιέννη. Αναζητούνται ακόμη τρεις ύποπτοι οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται στον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών σε «μεγάλες διοργανώσεις» στην περιοχή της αυστριακής πρωτεύουσας.

Κατά την διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου χθες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 19χρονος, ο οποίος κατάγεται από τη Βόρεια Μακεδονία και είναι κάτοχος αυστριακού διαβατηρίου, είχε συλληφθεί νωρίτερα στην πόλη Τέρνιτς της Κάτω Αυστρίας, περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βιέννης.

Η ειδική αντιτρομοκρατική μονάδα Cobra εισέβαλε στο διαμέρισμα του υπόπτου στο κέντρο της πόλης 15.000 κατοίκων, αφού προηγουμένως τεχνικοί είχαν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, αποκλείστηκε η περιοχή γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο, ενώ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα περίοικοι, μεταξύ των οποίων όσοι βρίσκονταν σε οίκο ευγηρίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, έφθασαν πληροφορίες στο γραφείο πληροφοριών του στρατού από υπηρεσία πληροφοριών ξένου κράτους, η οποία εντόπισε βίντεο με τον 19χρονο να ορκίζεται πίστη στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Ο συλληφθείς φέρεται να ριζοσπαστικοποιήθηκε πρόσφατα μέσω διαδικτύου και, όπως μετέδωσε ο αυστριακός ιστότοπος Puls 24, οι γείτονές του παρατήρησαν ξαφνικά αλλαγή στην εμφάνισή του —έφερε πλέον γενειάδα— και την παρουσία γυναίκας με μπούρκα.

Ο νεαρός εργαζόταν σε εργαστήριο με χημικά, από όπου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έκλεβε υλικά κατάλληλα για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Κάποιες από τις χημικές ουσίες εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας της αντιτρομοκρατικής στο διαμέρισμα του 19χρονου.

Κατά τη γερμανική εφημερίδα, αναζητούνται επιπλέον τρεις ύποπτοι, εντός κι εκτός Αυστρίας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Βιέννης Γκέρχαρντ Πουρστλ δήλωσε ότι μετά την σύλληψη των τριών υπόπτων «τα σχέδια επίθεσης ματαιώθηκαν, αλλά εξακολουθούσε να υπάρχει αόριστη απειλή» για τις τρεις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ, στις οποίες αναμένονταν συνολικά 190.000 θεατές στο στάδιο και 60.000 θαυμαστές της χωρίς εισιτήριο γύρω από τον χώρο της συναυλίας. Ο κ. Πουρστλ διευκρίνισε επίσης ότι «ως αρχή ασφαλείας, δεν μπορούμε έτσι απλά να ακυρώσουμε μια εκδήλωση». Η αστυνομία εγγυάται στην ασφάλεια «και ενημερώνει τον διοργανωτή», ο οποίος τελικά αποφάσισε την οριστική ακύρωση των τριών συναυλιών στην Βιέννη.

Για την περιφρούρηση των συναυλιών, οι αυστριακές αρχές είχαν ήδη κινητοποιήσει ειδικές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών με πολιτικά και με ειδική εκπαίδευση, καθώς και εκπαιδευμένων σκύλων. Σχεδίαζαν επίσης την επιτήρηση του εναέριου χώρου με κινητά και σταθερά μέσα, ανέφερε ο κ. Προυστλ.

Ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ (ÖVP) σχολίασε μέσω Χ ότι «η κατάσταση σχετικώς με την όπως φαίνεται σχεδιασθείσα τρομοκρατική επίθεση στην Βιέννη ήταν πολύ σοβαρή και χάρη στην εντατική συνεργασία της αστυνομίας μας και της νεοσύστατης DSN (υπηρεσία για την προστασία της Συντάγματος) με ξένες υπηρεσίες, η απειλή εντοπίστηκε έγκαιρα, αντιμετωπίστηκε και αποφεύχθηκε τραγωδία».

Ο κ. Νεχάμερ υπογράμμισε ότι «η ισλαμιστική τρομοκρατία απειλεί την ασφάλεια και την ελευθερία σε πολλές δυτικές χώρες» και τόνισε ότι «ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που δεν θα εγκαταλείψουμε τις αξίες μας, όπως η ελευθερία και η δημοκρατία, αλλά θα τις υπερασπιστούμε ακόμη πιο σθεναρά».

Ο αντικαγκελάριος Βέρνερ Κόγκλερ (Πράσινοι) ευχαρίστησε τις υπηρεσίες που συμμετέχουν στις έρευνες. «Οι τρομοκράτες θέλουν να μας φοβίσουν και να μας διχάσουν. Δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφεί ο τρόπος ζωής μας», ανέφερε μέσω Χ.

«Θλιβερή και πικρή» χαρακτήρισε την ακύρωση των συναυλιών ο αντιδήμαρχος Βιέννης Κρίστοφ Βίντερκερ (Neos).

Η Γιοχάνα Μικλ-Λάιτερ (ÖVP), κυβερνήτρια της Κάτω Αυστρίας, όπου συνελήφθη ο ένας από τους υπόπτους, τόνισε: «Η Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι απλώς μέγα ποπ σταρ, είναι πρότυπο για νέες γυναίκες με αυτοπεποίθηση, όπως κανένας άλλος καλλιτέχνης στον κόσμο. Είναι σύμβολο των δυτικών αξιών μας οι οποίες σήμερα δέχθηκαν επίθεση. Από την πλευρά του διοργανωτή, η ακύρωση των συναυλιών είναι κατανοητή, αλλά δυστυχώς συνιστά και επιτυχία για τους ριζοσπάστες ισλαμιστές, γιατί αυτό ακριβώς θέλουν οι τρομοκράτες: να καταστρέψουν τον τρόπο που ζούμε μαζί και γιορτάζουμε μαζί — δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Οποιαδήποτε επιτυχία για αυτούς τους απάνθρωπους τρομοκράτες είναι ένα βήμα προς τα πίσω για τον πολιτισμένο κόσμο μας — και αυτό είναι απαράδεκτο. Ούτε ένα χιλιοστό στους ισλαμιστές εξτρεμιστές».

Οι αυστριακές αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά την επίθεση που εξαπέλυσε τζιχαντιστής στις 2 Νοεμβρίου 2020 στη Βιέννη, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς και 23 τραυματίες. Ήταν η πρώτη τρομοκρατική επίθεση με ισλαμιστικό υπόβαθρο σε αυτήν τη χώρα των 9,1 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

