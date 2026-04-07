Σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από κρατικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολίτες στο Ιράν σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες σε γέφυρες και γύρω από ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες σε όλη τη χώρα, ως αντίδραση στις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για καταστροφή υποδομών.

Πολλοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή πορτρέτα του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σκοτώθηκε στα πρώτα πλήγματα του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν ΗΠΑ και Ισραήλ.

❤️🇮🇷 BREAKING: IRANIANS are forming human-chains nationwide on bridges & around critical infrastructure to safeguard their country against U.S & Israeli strikes pic.twitter.com/tGcTfd2jEp — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 7, 2026

Στη δυτική πόλη Κερμανσάχ, φωτογραφίες του ημιεπίσημου πρακτορείου Mehr έδειχναν διαδηλωτές μπροστά από μονάδα ηλεκτροπαραγωγής να κρατούν πανό με το μήνυμα: «Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές συνιστούν έγκλημα πολέμου». Στον βορρά, έξω από τη μονάδα της Σεμνάν, διαδηλωτές φέρονται να φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική - Θάνατος στο Ισραήλ», σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η μεταρρυθμιστική εφημερίδα Shargh.

🚨🇺🇸🇮🇷 Iranians are forming a human chain around a power plant to stop it from being bombed.



They're calling humans to stand between a civilian facility and the deadline ticking down to 8pm.



Trump threatened the power plants. Iran sent its people to stand in front of them.… https://t.co/u0EWyzAU7Y pic.twitter.com/hcbbK9OpQe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2026

Η ιρανική κυβέρνηση έχει οργανώσει κατά τη διάρκεια του πολέμου συγκεντρώσεις υποστήριξης, ωστόσο παραμένει ασαφές αν οι σημερινές κινητοποιήσεις ήταν αυθόρμητες ή οργανωμένες.

𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 | Students form a human chain on Iran's historic Dezful Bridge following US-Israeli threats to target Iran’s vital civilian infrastructure.



(Mehr News Agency) pic.twitter.com/Bqdmw2k3ep — The Cradle (@TheCradleMedia) April 7, 2026

Πηγή: skai.gr

