Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε την Τρίτη κοντά στο κτίριο που στεγάζει το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ένας δράστης σκοτώθηκε και δύο δράστες τραυματίστηκαν στο σημείο των πυροβολισμών, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν τουφέκια και πιστόλια στην επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης Νταβούτ Γκιούλ στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει ισραηλινό διπλωματικό προσωπικό στο προξενείο εδώ και 2,5 χρόνια.

DEVELOPING: Gunfire heard in front of Israeli consulate building in Istanbul, Turkey. — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 7, 2026

Υπουργός Εσωτερικών Τουρκίας: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, σε ανάρτησή του στο Χ δήλωσε πως οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί. Όπως ανέφερε διαπιστώθηκε ότι ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη από το Ιζμίτ με νοικιασμένο αυτοκίνητο. Ο ένας από αυτούς έχει δεσμούς με μια οργάνωση που σχετίζεται με «τη θρησκεία» και δύο από τους τρεις δράστες της επίθεσης είναι αδέρφια. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς, σημειώνεται πως έχει ποινικό παρελθόν που αφορά τα ναρκωτικά.

İstanbul Levent'te gerçekleşen silahlı saldırıda, 3 şüpheli

— DerinHaber (@DerinReport) April 7, 2026

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 7, 2026

Βίντεο από το σημείο, σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή της Κωνσταντινούπολης, δείχνουν αστυνομικούς να κρύβονται πίσω από ένα λεωφορείο εν μέσω συνεχιζόμενων πυροβολισμών.

Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έσπευσαν στην περιοχή, ενώ επίσης απέκλεισαν την κυκλοφορία.

Έρευνα για την ένοπλη επίθεση

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε την Τρίτη ότι θα διεξαχθεί έρευνα για την ένοπλη επίθεση, προσθέτοντας ότι έχουν οριστεί τρεις εισαγγελείς.

Το προξενείο βρίσκεται στον 7ο όροφο ενός κτιρίου στην περιοχή, σύμφωνα με το CNN.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν αναφέρει μια άνευ προηγουμένου αύξηση στις προσπάθειες διάπραξης επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων στο εξωτερικό από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, μεταδίδει το CNN.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde si**hlı çatışma çıktı. İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "3 şahıs etkisiz hale getirildi, şüphelilerden 2'si öldü. Çatışmada 2 polis yaralandı" denildi. — Emin Haber (@eminhaber34) April 7, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.