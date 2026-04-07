Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί πριν από το Πάσχα, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από την παπική κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, έξω από τη Ρώμη, την Τρίτη.

«Πληροφορούμαι ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πρόσφατα πως επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο», ανέφερε ο Αμερικανικής καταγωγής ποντίφικας. «Ελπίζω να αναζητά μια διέξοδο απεμπλοκής».

Ο Λέων κάλεσε όλους τους παγκόσμιους ηγέτες να επιστρέψουν στον διάλογο και να αναζητήσουν «τρόπους μείωσης της βίας», ώστε «η ειρήνη, ιδιαίτερα το Πάσχα, να κυριαρχήσει στις καρδιές μας».

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, της ιερότερης περιόδου του έτους για τους Χριστιανούς, την οποία χαρακτήρισε «χρόνο ειρήνης και περισυλλογής».

Την Κυριακή των Βαΐων, ο ποντίφικας τόνισε ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές όσων προκαλούν πολέμους ή επικαλούνται τη θρησκεία για να δικαιολογήσουν τη βία, προσευχόμενος ιδιαίτερα για τους Χριστιανούς στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ηγέτες από όλες τις πλευρές της σύγκρουσης με το Ιράν έχουν χρησιμοποιήσει τη θρησκεία για να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ιδίως ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, έχουν επικαλεστεί τη χριστιανική τους πίστη παρουσιάζοντας τον πόλεμο ως προσπάθεια ενός χριστιανικού έθνους να επικρατήσει επί των αντιπάλων του μέσω στρατιωτικής ισχύος.

Παράλληλα, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας έχει χαρακτηρίσει την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία ως «ιερό πόλεμο» εναντίον μιας Δύσης που θεωρεί ότι έχει παρακμάσει ηθικά.

Καθώς η Μεγάλη Εβδομάδα συνεχίζεται, ο Λέων θα τελέσει την τελετή του Νιπτήρα τη Μεγάλη Πέμπτη στη βασιλική του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, μια παράδοση που τηρούν οι πάπες εδώ και δεκαετίες.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, αναμένεται να προεδρεύσει της πομπής στο Κολοσσαίο της Ρώμης, που τιμά τα Πάθη και τη Σταύρωση του Χριστού, κρατώντας ο ίδιος τον σταυρό. Το Μεγάλο Σάββατο θα τελεστεί η βραδινή Αναστάσιμη Αγρυπνία, κατά την οποία θα βαπτίσει νέους καθολικούς, ενώ λίγες ώρες αργότερα, την Κυριακή του Πάσχα, οι Χριστιανοί θα γιορτάσουν την Ανάσταση του Ιησού.

Ο Πάπας θα τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου και στη συνέχεια θα απευθύνει την πασχαλινή ευλογία από τον εξώστη της βασιλικής.



Πηγή: skai.gr

