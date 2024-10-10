Η Αμερικανίδα popstar Τέιλορ Σουίφτ αποφάσισε να δωρίσει 5 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση από τους τυφώνες Μίλτον και Έλεν.

Χαρακτηρίζοντας την πράξη της αυτή ως «μεγάλη γενναιοδωρία», η επικεφαλής της αμερικανικής ΜΚΟ «Feeding America» Claire Babineaux-Fontenot ανέφερε ότι «θα βοηθήσει κοινότητες να ανοικοδομηθούν και να ανασυνταχθούν, αφού θα καταστεί δυνατή η παροχή τροφής, πόσιμου νερού και προμηθειών σε όσους επλήγησαν από αυτές τις καταστροφικές καταιγίδες».

«Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην υποστήριξη των οικογενειών απέναντι στις προκλήσεις που έρχονται. Σε ευχαριστούμε, Τέιλορ, που στέκεσαι στο πλάι μας στην προσπάθειά μας να βάλουμε ένα τέλος στην πείνα και να βοηθήσουμε τις κοινότητες που το έχουν ανάγκη», προσέθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.