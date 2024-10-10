Ο τυφώνας Milton που σαρώνει την κεντρική Φλόριντα την Πέμπτη, και κατευθύνεται πλέον προς το Ορλάντο έχει αφήσει πίσω του 2,8 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με το PowerOutage.us ενώ υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς στην κομητεία στην κομητεία St Lucie,

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με το ρεύμα αντιμετωπίζει η κομητεία Σαρασότα, όπου ο Milton έπεσε στη στεριά στο νησί Siesta Key το βράδυ της Τετάρτης προκαλώντας ισχυρούς ανεμοστρόβιλους και καταστρέφοντας σπίτια.

Λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, ο τυφώνας υποβαθμίστηκε από κατηγορία 2 σε κατηγορία 1, σύμφωνα με ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Επιβεβαιώθηκαν θάνατοι

Στην κομητεία St Lucie, στην ανατολική ακτή της πολιτείας, έχουν επιβεβαιωθεί θάνατοι από ανεμοστρόβιλους, αν και ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμα σαφής.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον δύο θάνατοι αναφέρθηκαν σε κοινότητα μετά από έναν ανεμοστρόβιλο στο Fort Pierce στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας St. Lucie, Keith Pearson.

Hurricane Milton has caused huge destruction,



This storm, downgraded to Category 2,



continues to bring destruction,

Due to this effect, electricity supply to 2 million houses is disrupted.



All emergency services are on high alert,#HurricanMilton #hurricanemilton2024 pic.twitter.com/LYFjswN5zI — Dalpatsingh (Hindu) (@Dalpatsing27298) October 10, 2024

Επίσης, τραυματισμοί έχουν επιβεβαιωθεί στην κομητεία Martin. Η καταιγίδα έφτασε στην ξηρά γύρω στις 8:30 μ.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη ως τυφώνας κατηγορίας 3 με μέγιστους ανέμους 195 χλμ/ώρα κοντά στο Siesta Key, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ. Μέχρι τις 11 μ.μ., οι ταχύτητες των ανέμων είχαν μειωθεί στα 165 χλμ/ω, οδηγώντας τον Milton σε έναν τυφώνα κατηγορίας 2, ωστόσο εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος.

Wind is absolutely ferocious right now in Tampa. pic.twitter.com/KfFyfDpaO4 — Matt Lavietes (@mattlavietes) October 10, 2024

[12:00am EDT Oct 10] A Flash Flood Emergency continues over portions of west-central Florida, as damaging winds from Hurricane #Milton continue to spread inland.https://t.co/LQEVorqXZH pic.twitter.com/VcucVHSjzW — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024

Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν την περιοχή Tampa Bay, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Τάμπα, Αγία Πετρούπολη και Κλιργουότερ, ανέφερε το κέντρο τυφώνων, με την Αγία Πετρούπολη να δέχεται 422 χιλιοστά βροχής την Τετάρτη.

Το μάτι της καταιγίδας προσγειώθηκε στο Siesta Key, μια νησιωτική πόλη-φράγμα περίπου 5.400 κατοικιών έξω από τη Sarasota, περίπου 100 χλμ. νότια της μητροπολιτικής περιοχής του Tampa Bay, η οποία φιλοξενεί περισσότερους από 3 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο κυβερνήτης Ρον ντε Σάντις είπε ότι ελπίζει ότι η Tampa Bay, που κάποτε θεωρούνταν το πιθανό μάτι του τυφώνα, θα μπορούσε τώρα να αποφύγει μεγάλες ζημιές και ότι το χειρότερο από το προβλεπόμενο κύμα καταιγίδας θα μπορούσε να αποφευχθεί χάρη στην πτώση του τυφώνα στην ξηρά πριν προκαλέσει παλίρροια.

Ο Ρον ντε Σάντις ανέφερε ότι ο Milton δημιούργησε τουλάχιστον 19 ανεμοστρόβιλους που προκάλεσαν ζημιές σε πολλές κομητείες, καταστρέφοντας περίπου 125 σπίτια, τα περισσότερα από τα οποία τροχόσπιτα.

Από τους ισχυρούς ανέμους υπέστη σοβαρές ζημιές η οροφή στο στάδιο MLB Tropicana Field.

Πού βρίσκεται ο τυφώνας

Ο πυρήνας του τυφώνα Milton βρίσκεται περίπου 30 χλμ από το Ορλάντο και κινείται μέγιστους σταθερούς ανέμους 140 χλμ/ώρα. Σύντομα θα πλησιάσει την πόλη όπου αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε ακόμη περισσότερα σπίτια και επιχειρήσεις.

Από τις 12:40 π.μ. της Πέμπτης, περίπου 37.000 πελάτες ενέργειας είναι χωρίς ρεύμα στην Κομητεία Όραντζ, που περιλαμβάνει το Ορλάντο, σύμφωνα με το PowerOutage.us .

Το προσωπικό της αστυνομίας και της πυροσβεστικής του Ορλάντο έχουν αποσυρθεί από τους δρόμους λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

Η Φλόριντα οχυρώνεται από τις αρχές της εβδομάδας για τον τυφώνα. Εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την πολιτεία καθώς τέθηκαν σε εφαρμογή δεκάδες προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους και καταιγίδες. Μόλις περάσει από τη Φλόριντα ο τυφώνας θα πρέπει να εξασθενήσει πάνω από τον δυτικό Ατλαντικό, πιθανώς να πέσει κάτω από την ένταση του τυφώνα, αλλά και πάλι θα εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για ισχυρές καταιγίδες στην ακτή του Ατλαντικού της πολιτείας.

Πηγή: skai.gr

