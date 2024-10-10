Τη δύναμη του τυφώνα Milton ο οποίος σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του στη Φλόριντα έχει καταγράψει η NASA από δορυφόρους.

Ο τυφώνας Milton είναι μια από τις πιο ισχυρές καταιγίδες που έχουν σχηματιστεί πάνω από τον Ατλαντικό τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει σε τυφώνας κατηγορίας τύπου 2 με τους ανέμους να πνέουν στα 165 χλμ/ώρα.

Στις 5 Οκτωβρίου, ο τυφώνας ξεκίνησε ως τροπική καταιγίδα στα νοτιοδυτικά του Κόλπου του Μεξικού. Την επόμενη μέρα, η ταχύτητα του ανέμου άρχισε να εντείνεται γρήγορα – και στις 7 Οκτωβρίου είχε φτάσει στην κατηγορία 5. Οι άνεμοι του Milton είχαν αυξηθεί από 129 σε 282 χλμ/ώρα σε μόλις 24 ώρες.

Ο τυφώνας Milton σχηματίστηκε στον Κόλπο του Μεξικού την ίδια στιγμή που δύο άλλοι μεγάλοι τυφώνες αναδεύονταν πάνω από τον Ατλαντικό. Ο τυφώνας Leslie, στην κάτω δεξιά γωνία της παραπάνω εικόνας, και ο τυφώνας Kirk, προς τα πάνω δεξιά, σχημάτισαν μια τριάδα καταιγίδων στις 6 Οκτωβρίου καθώς ο τυφώνας Milton δυνάμωνε.

«Η θερμοκρασία των ωκεανών στον Κόλπο του Μεξικού είναι σε ή κοντά σε επίπεδα ρεκόρ αυτή τη στιγμή και αυτό παρέχει στους τυφώνες πάνω από αυτήν την περιοχή άφθονο «καύσιμο»», λέει ο Joel Hirschi, συνεργάτης επικεφαλής μοντελοποίησης θαλάσσιων συστημάτων στο Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας (NOC). .

Ο Βόρειος Ατλαντικός είχε «πυρετό» τον περασμένο χρόνο και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον Κόλπο του Μεξικού είναι επί του παρόντος πολύ πάνω από το μέσο όρο.

«Ένα θερμότερο κλίμα σημαίνει θερμότερες θάλασσες», λέει ο Hirschi. «Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι ο χρόνος που απαιτείται για να ενταθούν οι τροπικοί κυκλώνες σε ισχυρές καταιγίδες κατηγορίας 4 ή 5 μειώνεται καθώς το κλίμα θερμαίνεται».

Πηγή: skai.gr

