Οριστικό «όχι» από Τραμπ σε δεύτερη τηλεμαχία με την Κάμαλα Χάρις

«Η Κάμαλα ξεκαθάρισε χθες ότι δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό από τον Τζο Μπάιντεν, επομένως δεν υπάρχει τίποτα προς συζήτηση», είπε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε οριστικά σήμερα Πέμπτη το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε δεύτερη τηλεμαχία με την Κάμαλα Χάρις, αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Δεν θα υπάρξει ρεβάνς», υπογράμμισε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, απορρίπτοντας έτσι προτάσεις των CNN και Fox News για διοργάνωση ντιμπέιτ μεταξύ των δύο υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ.

«Η Κάμαλα ξεκαθάρισε χθες ότι δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό από τον Τζο Μπάιντεν, επομένως δεν υπάρχει τίποτα προς συζήτηση», ανέφερε ο Τραμπ.

