Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε οριστικά σήμερα Πέμπτη το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε δεύτερη τηλεμαχία με την Κάμαλα Χάρις, αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Δεν θα υπάρξει ρεβάνς», υπογράμμισε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, απορρίπτοντας έτσι προτάσεις των CNN και Fox News για διοργάνωση ντιμπέιτ μεταξύ των δύο υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ.

«Η Κάμαλα ξεκαθάρισε χθες ότι δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό από τον Τζο Μπάιντεν, επομένως δεν υπάρχει τίποτα προς συζήτηση», ανέφερε ο Τραμπ.

JUST IN:



Trump declines the proposed FOX Debate.



There’s no need. We know where Trump stands, with the American people. pic.twitter.com/wl7sdxdZds — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.