Τρομακτικές σκηνές την ώρα του ισχυρού σεισμού 6,8 Ρίχτερ στο Τατζικιστάν - Βίντεο

Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν την ώρα του ισχυρού σεισμού στο ανατολικό Τατζικιστάν, φέρνοντας στη μνήμη τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο και το ευρωμεσογειακό ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με την εγχώρια αρμόδια αρχή 7,2 Ρίχτερ. Στα πλάνα ενός βίντεο διακρίνεται ένα δωμάτιο να σείεται λες είναι κουκέτα πλοίου σε θαλασσοταραχή, ενώ στην Κίνα διακρίνεται ένα ζευγάρι που επέβαινε σε μηχανή να πέφτει και την ίδια στιγμή ένα κτίσμα να καταρρέει.



Το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV τοποθέτησε το επίκεντρό του κοντά στα σύνορα της αυτόνομης περιφέρειας Σιντζιάνγκ των Ουιγούρων με το Τατζικιστάν.



Η αραιοκατοικημένη περιοχή όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο περιβάλλεται από τα επιβλητικά όρη Παμίρ. Περίπου είκοσι λεπτά μετά τον πρώτη δόνηση, καταγράφηκε δεύτερη, μεγέθους 5 βαθμών.



Έως στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

More Videos Strong 7.1-magnitude earthquake hits eastern Tajikistan near the border with China an Hour ago.#Tajikistan#TajikistanEarthquake pic.twitter.com/K5i1WJLEN6