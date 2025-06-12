Το ΝΑΤΟ εξετάζει την ενίσχυση των συστημάτων αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Μόσχας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να συνδυάσουν την υπάρχουσα ασπίδα βαλλιστικής άμυνας της Συμμαχίας με άλλα ολοκληρωμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η ενσωμάτωση αυτή θα έχει στόχο να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα απειλών, γεγονός που την καθιστά εμμέσως αποτρεπτική απέναντι στη Ρωσία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Μόσχα έχει διαχρονικά εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στην ανάπτυξη νατοϊκών αντιπυραυλικών συστημάτων, κυρίως σε Πολωνία και Ρουμανία, τα οποία το ΝΑΤΟ επιμένει πως στοχεύουν μακρινές απειλές όπως εκείνες από το Ιράν.

Ωστόσο, ο συνδυασμός της βαλλιστικής αντιπυραυλικής άμυνας με το ολοκληρωμένο σύστημα της Συμμαχίας θα κατευθύνεται στο μέλλον ενάντια σε κάθε απειλή, κάτι που υποδηλώνει ότι θα λειτουργεί κυρίως ως αποτρεπτικός μηχανισμός απέναντι στη Ρωσία, σύμφωνα με άτομα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι συνομιλίες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης της άμυνάς του απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, περισσότερα από τρία χρόνια αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Η Συμμαχία των 32 μελών μόλις υιοθέτησε τους πιο φιλόδοξους στόχους εξοπλισμού από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Οι διαβουλεύσεις για την ενοποίηση των αμυντικών συστημάτων αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη, στις 24–25 Ιουνίου, αν και ενδέχεται να συνεχιστούν και μετά, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, παραμένουν αμφιβολίες για το πώς μια τέτοια κίνηση θα επηρεάσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία και κατά πόσο θα τη στηρίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ένα άτομο.

Η Ρωσία είναι βέβαιο ότι θα αντιταχθεί στην απόφαση. Το Κρεμλίνο απαιτεί από το ΝΑΤΟ να αποσύρει τις δυνάμεις του από την Ανατολική Ευρώπη, ως μέρος των μαξιμαλιστικών του απαιτήσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα βαλλιστικά συστήματα του ΝΑΤΟ, τα οποία είναι κυρίως αμερικανικής προέλευσης, «είναι σαφές ότι χρειάζονται αναβάθμιση για να αντιμετωπίσουν τις πιο πρόσφατες απειλές, οι οποίες πλέον δεν προέρχονται από το Ιράν, όπως συνέβαινε όταν εφαρμόστηκαν», δήλωσε στο Bloomberg η Iulia Joja, διευθύντρια του προγράμματος για τη Μαύρη Θάλασσα στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής, με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Το πλαίσιο είναι εξαιρετικά ασταθές και αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στη λίστα προτεραιοτήτων του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Το γραφείο Τύπου του ΝΑΤΟ αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά παρέπεμψε σε προηγούμενες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Μαρκ Ρούτε.

Ο Ρούτε έχει εκφράσει ανησυχία για την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας, Ιράν και Βόρειας Κορέας, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη «ανησυχητική» σε ομιλία του στο συνέδριο για την Ολοκληρωμένη Αντιαεροπορική και Αντιπυραυλική Άμυνα στη Ρίγα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Έχουμε δει έναν αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων του εναέριου χώρου των συμμάχων από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ιδιαίτερα εδώ, στην ανατολική μας πτέρυγα», δήλωσε ο Ρούτε. «Το Ιράν και η Βόρεια Κορέα συνεχίζουν να αναπτύσσουν, να δοκιμάζουν και να εξελίσσουν τα πυραυλικά τους προγράμματα. Και να προμηθεύουν τη Ρωσία με πυραύλους».

Η πιο πρόσφατη πολιτική του ΝΑΤΟ για την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, που συμφωνήθηκε από τους υπουργούς Άμυνας τον Φεβρουάριο, χαρακτηρίζει επίσης τη Ρωσία ως «την πιο σημαντική και άμεση απειλή για την ασφάλεια των συμμάχων».





