Έξι νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες από πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Ταϊβάν Κόσμος 15:15, 23.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις από τους νεκρούς είναι πυροσβέστες - Αγνοείται ακόμη η τύχη ενός πυροσβέστη και άλλων τριών ανθρώπων