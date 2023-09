Βόρεια Κορέα: Νέα άσκηση-προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης Κόσμος 06:00, 03.09.2023 linkedin

Το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων τόνισε πως η άσκηση διεξήχθη σε αντίδραση στα κοινά γυμνάσια των στρατών της Σεούλ και της Ουάσιγκτον