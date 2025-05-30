Ποτέ δεν αργά για γυμναστική. Περίτρανο παράδειγμα ο υπεραιωνόβιος αθλητής στίβου στην Ταϊλάνδη ο οποίος ξεκίνησε να γυμνάζεται στα 97 του χρόνια.

Αν το επιχείρημα για να μην αθλείστε είναι τα χρόνια που βαραίνουν την...πλάτη, σας το απορρίπτει ο 105χρονος αθλητής Sawang Janpram, ο οποίος είναι κάτοχος 4 χρυσών μεταλλίων και συνεχίζει...

Ο ίδιος ξεκινά την ημέρα του συνήθως στις 5:30 τα ξημερώματα. Τρώει πρωινό με δύο βραστά αυγά, λίγη πρωτεΐνη, λαχανικά και φρούτα, και μέχρι τις 6 ή 7 π.μ. βρίσκεται στην παραλία ή στο στάδιο κοντά στο σπίτι του στην επαρχία Rayong, για να ξεκινήσει προπόνηση με την 73χρονη κόρη του Siripan.

Αρχικά περπατά 1 - 2 χλμ μετά τρέχει 100 μέτρα, μία ή δύο φορές. Στη συνέχεια, εξασκείται σε ακόντιο, δίσκο ή σφαιροβολία.

Το πρόγραμμα προπόνησης του Sawang έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό αφού μόλις την περασμένη εβδομάδα, κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια στους Παγκόσμιους Αγώνες Masters στην Ταϊβάν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ήταν σε μια ξεχωριστή κατηγορία στη διοργάνωση – ως ο γηραιότερος αθλητής στους αγώνες και ο μόνος στην ηλικιακή του κατηγορία, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα κέρδιζε στα αγωνίσματα των 100+ μέτρων, της δισκοβολίας, του ακοντισμού, της σφαιροβολίας και των 100 μέτρων ανδρών, τα οποία ολοκλήρωσε σε 38,55 δευτερόλεπτα.

Ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας και της επιτυχίας του

«Τακτική άσκηση, υγιεινή διατροφή, καλή διάθεση, ηρεμία, καθαρός αέρας και καλή υγιεινή», λέει ο ίδιος και προσθέτει: «Αν είμαι άρρωστος, πηγαίνω στον γιατρό».

Ο Sawang σπάνια τρώει χοιρινό και προτιμά κυρίως λαχανικά και ψάρι. Όπως αναφέρει αγαπούσε πάντα τον αθλητισμό, παρακολουθώντας τον μόνο από την τηλεόραση ή σε τοπικούς αγώνες.

Όταν έγινε 97 ετών άρχισε να αγωνίζεται. Εμπνεύστηκε από την κόρη του Siripan, μια αθλήτρια της Ένωσης Βετεράνων Αθλητισμού της Ταϊλάνδης, η οποία τον έπαιρνε μαζί της για να την παρακολουθεί να αγωνίζεται σε εκδηλώσεις. «Άρχισε να του αρέσει η ατμόσφαιρα επειδή μπορούσε να κάνει νέους φίλους και να δει νέους ανθρώπους. Είδε ότι παρόλο που οι αθλητές ήταν 60, 70 ή 75 ετών, μπορούσαν να συμμετέχουν», λέει η Siripan.

Στην αρχή, η οικογένεια του Sawang ανησυχούσε ότι τα ταξίδια που απαιτούνταν για τους αγώνες μπορεί να ήταν πολύ κουραστικά. Αλλά 21 αγώνες και 78 μετάλλια αργότερα, όλα πήγαν καλά.

Τώρα ο 105χρος σκοπεύει να πάρει μερικές ημέρες άδεια μετά την επιτυχία του, αλλά θα ξαναρχίσει τις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα. Ήδη προετοιμάζονται για την πρόκριση στο 23ο Πρωτάθλημα Στίβου Asia Masters, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ινδία τον Νοέμβριο.

«Θέλω όλοι να αρχίσουν να γυμνάζονται, ώστε να είναι δυνατοί και να μην αρρωσταίνουν», λέει ο Sawang. Η συμβουλή του προς όσους θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση είναι: «Αν βγείτε έξω για άσκηση με φίλους, θα έχετε την ευκαιρία να τους γνωρίσετε καλύτερα - και είναι διασκεδαστικό».

Πηγή: skai.gr

